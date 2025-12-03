屏東畜牧場違規存放廚餘遭罰5萬 查封前速繳清

屏東執行分署大門。（屏東執行分署提供）

屏東縣一家畜牧場今年4月在非洲豬瘟警戒期收廚餘回畜牧場內，違反動物傳染病防治條例被裁罰5萬元，卻逾期未繳，行政執行署屏東分署收案後追查畜牧場負責人，表明要查封不動產，負責人才乖乖繳清罰鍰。

屏東執行分署表示，這家畜牧場今年4月25日經屏東縣政府動物防疫所查獲，有存放廚餘之違規行為，從養豬場周邊附近小吃店搬運廚餘回畜牧場內，違反動物傳染病防治條例第28條第1項第1款規定，遭屏東縣政府裁罰5萬元，因逾期未繳，移送行政執行署屏東分署強制執行，屏東分署調查畜牧場負責人財產，發現名下有位於屏東縣鹽埔鄉的不動產，也就是違規之畜牧場，隨即核發執行命令，準備進一步查封畜牧場，畜牧場負責人心知無法逃避，在收到執行公文後一次繳清5萬元之罰鍰。

屏東分署說，因近日非洲豬瘟疫情，違反動物傳染病防治條例第28條，最高可裁處100萬元罰鍰，執行分署將優先加強執行非洲豬瘟裁罰案件，主動調查違反者之財產、住居所在地，包括查封動產及不動產等執行作為，必要時限制出境或向法院聲請拘提、管收，以伸張政府公權力。

