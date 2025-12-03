宜蘭大貨車貨門鬆脫擦撞號誌、民宅 轟然巨響嚇壞住戶

宜縣朱姓大貨司機下貨後忘了關好貨門就上路，經過五結鄉一處路口，貨門鬆脫擦撞民宅 。（圖由警方提供）

宜蘭縣朱姓大貨車司機下貨後，忘了將右側貨門關好就上路，行經五結鄉一處路口時，右側貨門整片鬆開，擦撞路旁民宅發出轟然巨響，嚇壞附近住戶，所幸沒有人員傷亡。警方調查後認為已違反道路交通管理處罰條例，最高可處6000元罰鍰。

羅東警分局今天（3日）指出，警方昨天上午11點多接獲報案，五結鄉三結東路與三結二路口發生交通事故，警員到場發現，23歲朱姓司機駕駛營業大貨車下貨，忘記將右方貨門關好即上路行駛，經過事故地點擦撞路口號誌燈及路旁住家，導致號誌燈、住家圍牆損壞，現場無人受傷。

朱姓駕駛經檢測無酒精反應，排除酒後肇事，警方調查後認定他違反道交條例第30條之1第1項，即汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處1000元以上6000元以下罰鍰。

羅東分局呼籲用路人載運貨物時，貨門應確實關緊、貨物捆紮牢固，以免違規受罰。

事故現場。（圖由警方提供）

