新北退休校長遺體吊掛下山 檢警將相驗釐清死因

新北市郭姓退休校長遺體今吊掛下山，檢警將相驗釐清死因。（市府提供）

新北市郭姓退休校長挑戰玉山後四峰失聯，前天被山友發現陳屍山路邊坡，今天遺體被吊掛下山，檢警將相驗釐清死因。

新北市62歲郭姓退休校長與友人共7人，11月27日攀爬山岳要挑戰玉山後四峰，從東小南山往鹿山前往玉山南峰途中，隊友發現郭男落後未跟上，一行人退回圓峰山屋等郭男，卻未見蹤影，不料從此失聯，趕緊通報搜救。



消防局11月28日凌晨獲報，集結玉管處、保七警員等組成搜救小組，累計動員超過30名搜救人員，鎖定郭男與隊友最後會面鹿山2.7公里，以及手機定位點玉山東小南山附近。

消防局更出動無人機空中搜尋，搭配搜救人員以繩索垂降、下切山谷搜尋，前天郭男失聯第4天，山友於山路邊坡旁發現郭男，無奈郭男已明顯死亡。

連日來出動直升機，卻因山區雲層太厚，無法將郭男遺體吊掛下山，搜救人員改以簡式擔架，將郭男遺體搬運下山，由於今天天氣良好，直升機從排雲山莊，順利將郭男吊掛下山，送往高雄殯儀館。檢警今天下午將相驗，以釐清郭男死因。

