生死一瞬間！中橫工程車自撞山壁車頭爛 險墜20米深谷

中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。一輛負責載運土石的工程曳引車，行經峽谷橋附近時，疑因過彎車速過快失控撞上左側山壁，強大撞擊力導致車頭嚴重毀損，撞擊點旁就是深達20公尺以上的深谷，若車輛再偏左一點恐直接墜谷，駕駛黃姓男子僅受輕傷自行脫困，幸運撿回一命，詳細事故原因有待警方釐清。

初步了解，今天上午9時50分許，24歲黃姓男子駕駛曳引車沿台8線由西往東（下山方向）行駛，負責載運太魯閣工區土石下山。當車輛行經184.1公里處、剛過峽谷橋準備左彎進入隧道前，突然失控猛力撞上左側石壁。車禍地點左側緊鄰深不見底的河谷，深度超過20公尺。曳引車剛好在轉進隧道口前撞上石壁停下，如果撞擊點再往左偏移一些，恐會連人帶車墜入深谷，後果不堪設想。

雖然車頭撞得面目全非，但黃姓駕駛意識清楚，僅左腳些微擦傷，在警消抵達前已自行爬出車外，並表示無需送醫。警方表示，該路段並無監視器，事發當下前後也無其他行車紀錄器佐證。經檢測黃男酒測值為零，且持合格駕照，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

幸好事故發生時已接近管制放行尾聲，且旁仍有車道可供通行，未造成中橫交通嚴重堵塞。新城警分局呼籲，請民眾行駛山路時，務必減速慢行，並注意車前狀況，切勿有違規行為，以確保自身及他人用路安全。

