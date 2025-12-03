為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    生死一瞬間！中橫工程車自撞山壁車頭爛 險墜20米深谷

    2025/12/03 14:17 記者王錦義／花蓮報導
    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。一輛負責載運土石的工程曳引車，行經峽谷橋附近時，疑因過彎車速過快失控撞上左側山壁，強大撞擊力導致車頭嚴重毀損，撞擊點旁就是深達20公尺以上的深谷，若車輛再偏左一點恐直接墜谷，駕駛黃姓男子僅受輕傷自行脫困，幸運撿回一命，詳細事故原因有待警方釐清。

    初步了解，今天上午9時50分許，24歲黃姓男子駕駛曳引車沿台8線由西往東（下山方向）行駛，負責載運太魯閣工區土石下山。當車輛行經184.1公里處、剛過峽谷橋準備左彎進入隧道前，突然失控猛力撞上左側石壁。車禍地點左側緊鄰深不見底的河谷，深度超過20公尺。曳引車剛好在轉進隧道口前撞上石壁停下，如果撞擊點再往左偏移一些，恐會連人帶車墜入深谷，後果不堪設想。

    雖然車頭撞得面目全非，但黃姓駕駛意識清楚，僅左腳些微擦傷，在警消抵達前已自行爬出車外，並表示無需送醫。警方表示，該路段並無監視器，事發當下前後也無其他行車紀錄器佐證。經檢測黃男酒測值為零，且持合格駕照，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    幸好事故發生時已接近管制放行尾聲，且旁仍有車道可供通行，未造成中橫交通嚴重堵塞。新城警分局呼籲，請民眾行駛山路時，務必減速慢行，並注意車前狀況，切勿有違規行為，以確保自身及他人用路安全。

    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

    中橫公路台8線184.1公里處，今（3）日上午發生一起驚險的曳引車自撞事故。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播