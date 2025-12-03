為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    養生館改名小吃部仍提供半套服務 新北執行「斷水斷電」

    2025/12/03 13:59 記者陸運鋒／新北報導
    原養生館招牌拆除後改為小吃部，仍持續提供消費者半套服務，警方於今年10月8日持搜索票上門查緝，將陳男及4名泰籍女員工送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區1間前身為色情養生館的小吃部，今年10月遭中和警分局持搜索票查獲提供「半套」性服務，新北市政府昨（2日）晚間由公安小組啟動跨局處聯合查處，針對該小吃部執行「斷水斷電」措施，遏止該處1年內連續2度涉及妨害風化違規情事。

    中和警分局調查，該間位於中和安和路的小吃部原為養生館，長期遭檢舉疑涉色情事，警方在去年6月5日及11月8日，2度查獲該店提供半套性服務不法行為，陳姓負責人及相關人等均移送偵辦。

    據知，新北地檢署於同年12月17日偵查終結並提起公訴，城鄉局今年1月7日審認違規屬實，於2月18日依《都市計畫法》裁罰行為人6萬元，並副知所有權人立即停止非法使用。

    豈料，陳姓負責人將養生館招牌拆除後，在門口貼上小吃部紙條，但仍掛羊頭賣狗肉，持續在網路「捷克論壇」上面招攬生意，警方接獲檢舉後，於今年10月8日持搜索票上門查緝，果然發現該店提供半套服務，隨即將陳男及4名泰籍女員工依妨害風化移送偵辦。

    警方指出，由於該店1年內累計2次重大違規，經報請公安會議決議，由公安小組成員包含警察局、城鄉局、消防局、經發局、工務局、台水及台電人員，於昨天晚間共同到場執行「斷水斷電」處置。

    警方強調，未來將持續查緝色情養生館及不法營業場所，全力淨化社會環境，維護社區安寧與善良風俗。

    新北市政府昨晚啟動跨局處聯合查處，針對該小吃部執行「斷水斷電」措施，遏止該處1年內連續2度涉及妨害風化違規情事。（記者陸運鋒翻攝）

    熱門推播