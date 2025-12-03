竹南7旬婦遇「美國退休軍官」要送禮 急忙匯款「付關稅」

竹南7旬婦遇「美國退休軍官」送禮，急忙匯款付關稅。（警方提供）

小心假交友詐騙！詐騙案例層出不窮，不過仍以投資詐騙、假交友戀愛等手法為主流。苗栗縣竹南警方指出，竹南鎮一名7旬老婦於通訊軟體Line認識一名「美國退休軍官」，對方佯稱送禮物給老婦人，但因卡在海關需老婦人幫忙「付關稅」，老婦人趕緊於1日前往超商匯款，後又改為掃條碼方式，老婦人因不諳操作方式求助店員引起店員警覺，通報警方後告知老婦人遇到假交友詐騙，經一番勸說打消老婦人念頭，竹南警方也於今天前往超商頒發感謝狀。

竹南警方表示，該名老婦人日前在LINE收到陌生男子好友邀請，對方自稱「美國退休軍官」並時常噓寒問暖，老婦人因此對該名退休軍官放下戒心，該名退休軍官向老婦人佯稱，寄送給老婦人的禮物包裹卡在海關，且包裹內有不少現金，需老婦人協助支付9萬元「關稅」才能放行。

老婦人前往超商後，原本欲操作ATM匯款，不久對方又向老婦人改稱需以條碼繳費方式付款，老婦人因不知道如何付款向店員求助，店員發覺有異通報警方，警方到場向老婦人解釋其遇到假交友詐騙手法，老婦人才死心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

