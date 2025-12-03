為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹南7旬婦遇「美國退休軍官」要送禮 急忙匯款「付關稅」

    2025/12/03 13:49 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南7旬婦遇「美國退休軍官」送禮，急忙匯款付關稅。（警方提供）

    竹南7旬婦遇「美國退休軍官」送禮，急忙匯款付關稅。（警方提供）

    小心假交友詐騙！詐騙案例層出不窮，不過仍以投資詐騙、假交友戀愛等手法為主流。苗栗縣竹南警方指出，竹南鎮一名7旬老婦於通訊軟體Line認識一名「美國退休軍官」，對方佯稱送禮物給老婦人，但因卡在海關需老婦人幫忙「付關稅」，老婦人趕緊於1日前往超商匯款，後又改為掃條碼方式，老婦人因不諳操作方式求助店員引起店員警覺，通報警方後告知老婦人遇到假交友詐騙，經一番勸說打消老婦人念頭，竹南警方也於今天前往超商頒發感謝狀。

    竹南警方表示，該名老婦人日前在LINE收到陌生男子好友邀請，對方自稱「美國退休軍官」並時常噓寒問暖，老婦人因此對該名退休軍官放下戒心，該名退休軍官向老婦人佯稱，寄送給老婦人的禮物包裹卡在海關，且包裹內有不少現金，需老婦人協助支付9萬元「關稅」才能放行。

    老婦人前往超商後，原本欲操作ATM匯款，不久對方又向老婦人改稱需以條碼繳費方式付款，老婦人因不知道如何付款向店員求助，店員發覺有異通報警方，警方到場向老婦人解釋其遇到假交友詐騙手法，老婦人才死心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播