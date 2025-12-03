驚悚！ 台中男吸毒後持槍闖游泳池 朝6歲女童拉滑套、扣扳機

持槍闖游泳池開槍的陳姓男子，被警方制伏帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子（29歲）今年10月10日喝了毒咖啡包後，攜帶1把手槍和26顆子彈闖入西屯區一間游泳池學校，拿起手槍拉滑套，瞄準葉姓教練和6歲女童並扣扳機，所幸未擊發，陳男繼續持槍到停車場，敲破蔡姓民眾的自小客車擋風玻璃，嚇壞現場民眾，直到員警趕到將他制伏送辦，陳男辯稱喝了20包毒咖啡包無法控制身體，檢察官近日偵結依對未滿7歲之人犯殺人未遂等犯行起訴。

檢警調查，陳男2024年11月從桃園大溪邱姓友人住處，取得一支非制式手槍，以及43顆子彈，還有一批毒品咖啡包、愷他命等毒品，陳男今年10月8日至10日喝下數量不詳的毒品咖啡包後。

10月10日當天下午6點多，攜帶1把手槍和26顆子彈，闖入西屯區1間游泳池學校，先闖入辦公室，黃姓主管看到趕緊走避，陳男接著轉往游泳池，當時一名葉姓教練正在指導一對7歲和6歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和6歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

陳男接著又持槍朝女童揮舞，讓教練和這對兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套、瞄準女童，並轉身上樓梯到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的自小客車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。

所幸警方獲報趕來，當場將他制伏，當場查扣改造手槍1支和子彈26顆，並扣得毒品咖啡包43包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、毒品咖啡包15包（賽車圖案，毛重60.8公克）、毒品咖啡包殘渣袋4包（西洋鬼頭圖案）。

陳男在檢方偵訊時，坦承持槍進入游泳池，並朝葉姓教練瞄準扣動扳機，但矢口否認有何殺人及恐嚇犯行，辯稱自己當時喝了快要20包的咖啡包，已經沒什麼意識，也沒辦法控制自己的身體，並說有將槍壓入水中。

檢方調查後近日偵結，依毒品及對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方現場查扣陳男的非制式手槍和子彈。（記者陳建志翻攝）

蔡姓民眾的自小客車擋風玻璃，遭陳男持手槍敲破。（記者陳建志翻攝）

