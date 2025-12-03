修法後火力全開！ 台中六分局狂掃61詐團 打詐金額暴增15倍

第六分局長周俊銘（右）接受警察局長吳敬田表揚。（警方提供）

立法院今年5月三讀通過「組織犯罪條例」修正案後，台中市第六分局隨即調整打法，宛如換上重裝鎧甲，對黑幫、詐欺集團與槍毒網絡全面打擊，今年截至11月底，打詐績效攀升，共破獲61個詐欺集團、482人到案，查扣犯罪所得飆破25.9億元，是往年15倍，堪稱「火力全開」。

六分局表示，新修法把跨境詐欺、電信犯罪等新型態手法納入組織犯罪範圍，也擴大共同犯意與犯罪所得查扣空間，讓警方在面對層層切割的詐團、黑幫與境外分工時，終於有法律能精準鎖定，從車手一路打到金主，「模糊地帶沒了，不法集團也沒地方躲了。」

除了精準打詐，近期破獲的案件包含查獲以馬來西亞籍人士為首的詐騙車手集團，以及11月發生在寶慶街因改管噪音、福星北路因酒後口角所引發的兩起街頭聚眾鬥毆案，共計17名嫌疑人均已移送法辦，展現警方對維護公共秩序決心。

而數據顯示該分局今年掃黑偵破9個犯罪集團、57人，較去年成長五成；查獲非法槍枝15把；緝毒案件74件，較去年增加12件，在警察局評比中更包辦掃黑、緝毒、打詐三項冠軍，肅槍獲亞軍。

分局長周俊銘表示，修法後警方能以更明確的法制架構深入追查犯罪鏈，不但破案更有效率，也能避免過往受限法律漏洞、讓不法集團逍遙法外，未來將持續朝擴大科技偵查、強化專業刑事人力、簡化內勤勤務三大方向提升能量，讓每名員警能把精力真正投在市民最關心的治安工作上。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

第六分局在警局評比中包辦掃黑、緝毒、打詐三項冠軍，肅槍獲亞軍。（警方提供）

