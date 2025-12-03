台南警方10日追回神像 徐健麟贈「卯兔星君」水墨畫致敬

麻豆警偵破神像遭盜案，市府副秘書長徐健麟照原雕像繪「卯兔星君」贈警分局。（麻豆警分局提供）

下營九龍太子宮珍貴神像「卯兔星君」遭竊，全台僅此一尊、供奉已有27年。台南麻豆分局警方經監視器比對與跨縣市追緝，僅用10餘日便成功破案，在高雄與台中拘捕3名竊嫌，並尋回失竊金身。

為表彰警方辛勞，市府副秘書長徐健麟今（3）日前往麻豆分局，致贈加菜金及親手繪製的「卯兔星君」水墨畫，並題詩紀念破案：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」徐健麟表示，神像失竊不僅是宗教文物損失，更牽動地方信仰與民心，感謝警方日夜投入偵查，使神像平安歸位，安定地方民眾心情。

徐健麟的畫作耗時4天完成，師承水墨大師王海峰，參考文化部「人間國寶」木雕大師陳啟村於1999年雕製的神像原作，以水墨技法細膩呈現神韻。陳啟村老師也出席贈畫儀式，感謝市府與警方讓神像回到廟宇，繼續護佑鄉里。

市長黃偉哲讚揚警方專業與使命感，強調此次破案意義重大，不僅追回珍貴文物，更守護地方信仰、文化脈絡與市民安心感。徐健麟並勉勵麻豆分局，期望未來在打擊詐欺、掃毒及維護社會秩序等案件上，延續本案「鍥而不捨、使命必達」精神，全力守護台南治安。

徐健麟繪製「卯兔星君」耗時4天完成。（麻豆警分局提供）

