為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南警方10日追回神像 徐健麟贈「卯兔星君」水墨畫致敬

    2025/12/03 13:39 記者洪瑞琴／台南報導
    麻豆警偵破神像遭盜案，市府副秘書長徐健麟照原雕像繪「卯兔星君」贈警分局。（麻豆警分局提供）

    麻豆警偵破神像遭盜案，市府副秘書長徐健麟照原雕像繪「卯兔星君」贈警分局。（麻豆警分局提供）

    下營九龍太子宮珍貴神像「卯兔星君」遭竊，全台僅此一尊、供奉已有27年。台南麻豆分局警方經監視器比對與跨縣市追緝，僅用10餘日便成功破案，在高雄與台中拘捕3名竊嫌，並尋回失竊金身。

    為表彰警方辛勞，市府副秘書長徐健麟今（3）日前往麻豆分局，致贈加菜金及親手繪製的「卯兔星君」水墨畫，並題詩紀念破案：「卯兔星君遭賊搬，麻豆神捕旬破案；廟宇香火安民心，警光慧日破諸闇。」徐健麟表示，神像失竊不僅是宗教文物損失，更牽動地方信仰與民心，感謝警方日夜投入偵查，使神像平安歸位，安定地方民眾心情。

    徐健麟的畫作耗時4天完成，師承水墨大師王海峰，參考文化部「人間國寶」木雕大師陳啟村於1999年雕製的神像原作，以水墨技法細膩呈現神韻。陳啟村老師也出席贈畫儀式，感謝市府與警方讓神像回到廟宇，繼續護佑鄉里。

    市長黃偉哲讚揚警方專業與使命感，強調此次破案意義重大，不僅追回珍貴文物，更守護地方信仰、文化脈絡與市民安心感。徐健麟並勉勵麻豆分局，期望未來在打擊詐欺、掃毒及維護社會秩序等案件上，延續本案「鍥而不捨、使命必達」精神，全力守護台南治安。

    徐健麟繪製「卯兔星君」耗時4天完成。（麻豆警分局提供）

    徐健麟繪製「卯兔星君」耗時4天完成。（麻豆警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播