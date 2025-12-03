為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    想「坐牢閃兵」失算 他逾期不入營多判5個月

    2025/12/03 13:35 記者王捷／台南報導
    穆姓役男誤信刑案判5年以上免役，未申請延緩，導致逾期5日未入營，台南地院依妨害兵役治罪條例判徒刑5月。（資料照）

    穆姓役男誤信刑案判5年以上免役，未申請延緩，導致逾期5日未入營，台南地院依妨害兵役治罪條例判徒刑5月。（資料照）

    穆姓男子以為自己如果因刑案被判5年以上就不用當兵，乾脆沒理會常備兵徵集令，無故逾期5天未入營，台南地方法院認定他想藉此逃避兵役，依妨害兵役治罪條例判刑5月，可易科罰金。

    穆男是陸軍常備兵役男，依法必須接受徵集入營服役1年，軍方寄出徵集令，由穆男的母親分別在1月與4月簽收，要他如期到永康區公所與新化區公所集合。

    不過，穆男始終沒有按表列日期報到，直到入營期限屆滿仍沒有出現，案經台南市政府民政局函送偵辦，他到案時否認逃避兵役，他的家人也有轉告徵集令，但他以為自己另有刑事案件，若未來被判決須執行5年以上徒刑，就可以不用當兵，因此請家人到新化區公所辦理延緩入營，他沒有逃避的故意。

    法院調閱新化區公所函文，確認未受理穆男任何延緩徵集申請，又有陸軍常備徵集令、民政局函及步兵第二○三旅公文等資料，證明他沒有在期限內入營服役。法官認為，穆男明知自己是役齡男子，卻怠於履行兵役義務，事後再以誤解法律為由卸責，說法欠缺具體證據，不足採信。

    法官並考量穆男犯後否認犯行，還有前案紀錄，綜合其犯行動機、目的、手段及家庭經濟狀況，依妨害兵役治罪條例第4條第5款，量處有期徒刑5月，並定易科罰金1日折算1000元。全案仍可依法提起上訴。

