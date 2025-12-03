想「坐牢閃兵」失算 他逾期不入營多判5個月

穆姓役男誤信刑案判5年以上免役，未申請延緩，導致逾期5日未入營，台南地院依妨害兵役治罪條例判徒刑5月。（資料照）

穆姓男子以為自己如果因刑案被判5年以上就不用當兵，乾脆沒理會常備兵徵集令，無故逾期5天未入營，台南地方法院認定他想藉此逃避兵役，依妨害兵役治罪條例判刑5月，可易科罰金。

穆男是陸軍常備兵役男，依法必須接受徵集入營服役1年，軍方寄出徵集令，由穆男的母親分別在1月與4月簽收，要他如期到永康區公所與新化區公所集合。

請繼續往下閱讀...

不過，穆男始終沒有按表列日期報到，直到入營期限屆滿仍沒有出現，案經台南市政府民政局函送偵辦，他到案時否認逃避兵役，他的家人也有轉告徵集令，但他以為自己另有刑事案件，若未來被判決須執行5年以上徒刑，就可以不用當兵，因此請家人到新化區公所辦理延緩入營，他沒有逃避的故意。

法院調閱新化區公所函文，確認未受理穆男任何延緩徵集申請，又有陸軍常備徵集令、民政局函及步兵第二○三旅公文等資料，證明他沒有在期限內入營服役。法官認為，穆男明知自己是役齡男子，卻怠於履行兵役義務，事後再以誤解法律為由卸責，說法欠缺具體證據，不足採信。

法官並考量穆男犯後否認犯行，還有前案紀錄，綜合其犯行動機、目的、手段及家庭經濟狀況，依妨害兵役治罪條例第4條第5款，量處有期徒刑5月，並定易科罰金1日折算1000元。全案仍可依法提起上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法