為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    少女猜拳輸到脫光遭2少年性侵 加害者家長僅願賠1萬

    2025/12/03 12:37 記者吳昇儒／新北報導
    新北地院近日審結，判處兩名少年及其監護人各需賠償少女50萬元。（記者吳昇儒攝）

    新北地院近日審結，判處兩名少年及其監護人各需賠償少女50萬元。（記者吳昇儒攝）

    新北市一名廖姓少年去年3月27日凌晨，邀請少女小妤（化名）前往友人家中玩猜拳遊戲，輸家需喝酒或脫一件衣服。結果小妤運氣太差，脫掉全身衣物。未料，廖姓少年約來楊姓少年，見其脫光躺在床上，竟然強行性侵。少女父親得知後，對兩人提告並提告求償，但廖姓少年的父親僅願以1萬元和解。新北地院近日審結，判處兩名少年及其監護人各需賠償少女50萬元。

    檢警調查，廖、楊2人於案發當時，得知少女因輸拳脫光衣物，僅以棉被覆蓋身軀，竟聯手性侵對方；少女父親得知後，陪同女兒報警，經少年法庭審理後，判處兩名少年入感化教育處所施行感化教育。

    少女父親另也對兩人及其法定代理人提出侵權行為損害賠償告訴，分別求償100萬元。

    廖姓少年及其父親辯稱，當日晚間是少女自願參加猜拳脫衣遊戲，並未違反其意願要求她脫衣服。廖父更稱，雖然孩子做得不對，但對方顯有過失，願意以1萬元與對方和解，至於少女開出和解金額100萬是天價。

    楊姓少年法定代理人則稱，已經想辦法盡到監督責任，無法負擔對方請求的100萬元，頂多能負擔1萬元。

    法官審理後認為，楊、廖姓少年性侵少女造成其身心嚴重傷害，而兩名加害人的法定代理人未提出證據證明有進行監督並未疏懈，或縱加以相當監督，而仍不免發生損害等情形。

    法官認為，依被害少女受侵害所受精神上痛苦等情狀，兩名加害人及其法定代理人，應負連帶責任賠償各50萬元，共計100萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播