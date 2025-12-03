少女猜拳輸到脫光遭2少年性侵 加害者家長僅願賠1萬

新北地院近日審結，判處兩名少年及其監護人各需賠償少女50萬元。（記者吳昇儒攝）

新北市一名廖姓少年去年3月27日凌晨，邀請少女小妤（化名）前往友人家中玩猜拳遊戲，輸家需喝酒或脫一件衣服。結果小妤運氣太差，脫掉全身衣物。未料，廖姓少年約來楊姓少年，見其脫光躺在床上，竟然強行性侵。少女父親得知後，對兩人提告並提告求償，但廖姓少年的父親僅願以1萬元和解。新北地院近日審結，判處兩名少年及其監護人各需賠償少女50萬元。

檢警調查，廖、楊2人於案發當時，得知少女因輸拳脫光衣物，僅以棉被覆蓋身軀，竟聯手性侵對方；少女父親得知後，陪同女兒報警，經少年法庭審理後，判處兩名少年入感化教育處所施行感化教育。

請繼續往下閱讀...

少女父親另也對兩人及其法定代理人提出侵權行為損害賠償告訴，分別求償100萬元。

廖姓少年及其父親辯稱，當日晚間是少女自願參加猜拳脫衣遊戲，並未違反其意願要求她脫衣服。廖父更稱，雖然孩子做得不對，但對方顯有過失，願意以1萬元與對方和解，至於少女開出和解金額100萬是天價。

楊姓少年法定代理人則稱，已經想辦法盡到監督責任，無法負擔對方請求的100萬元，頂多能負擔1萬元。

法官審理後認為，楊、廖姓少年性侵少女造成其身心嚴重傷害，而兩名加害人的法定代理人未提出證據證明有進行監督並未疏懈，或縱加以相當監督，而仍不免發生損害等情形。

法官認為，依被害少女受侵害所受精神上痛苦等情狀，兩名加害人及其法定代理人，應負連帶責任賠償各50萬元，共計100萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法