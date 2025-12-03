輕豪宅被狗尿泡爛！房客不認帳 房東找專業公司驗污染濃度超標10倍

房客養的狗隨地尿尿把家具泡爛，房東提告獲賠37萬餘元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

汪姓女子在苓雅區買下一間輕豪宅，裝潢後租給許姓女子，許女有告知會在屋裡養一隻馬爾濟斯，汪女同意，但另簽寵物協議，要求保持屋內環境乾淨；一年後租約到期，汪女點交時發現屋裡充斥惡臭，但許女不認帳，汪女找專業檢驗公司檢驗臭味來源，發現屋內異味污染物濃度數值超標10倍，提告求償66萬餘元，法官判許女應賠37萬餘元。

判決指出，汪姓女子買下平均單價40萬元一坪的輕豪宅後，將裝潢好的房子以每月2萬6500元租給許姓女子，許女租房時有告知會在屋裡養一隻馬爾濟斯，汪女同意房客養狗，要求應保持良好衛生環境、避免產生氣味，並應於交還房屋時，將全屋清潔消毒至無異味的原狀。

去年9月，租賃到期，汪女帶著房仲人員去點交房子時差點被臭到昏倒，只見房內地板尿漬滲透毀損，沙發、茶几、床墊也都被狗尿泡爛，許女堅稱，自己交屋前已完成清潔，不願意再賠償，汪女無奈，花錢委請檢驗科技公司入屋檢驗臭味來源，報告發現異味污染物濃度數值為100，已超出工業區及農業區以外固定污染源空氣污染物排放標準地區濃度標準10。

汪女不滿提告求償66萬餘元，高雄地方法院簡易庭審理時，許女同意賠償部分損壞的家具，但法官綜合相關事證後，算出汪女為了修繕房子至少長達7個月無法出租，加上家具受損程度，判許女應賠37萬餘元，可上訴。

