獨家》基隆調查官涉與越籍人妻交往還幫查個資 調查局送辦

調查局追查徐姓調查官風紀問題時，進一步查出他曾利用公務電腦幫交往對象查詢資料，隨即主動立案調查。（記者吳昇儒攝）

調查局基隆市調查站一名徐姓調查官涉嫌與越南籍人妻交往，日前遭檢舉後，已被記過處分。調查局北部地區機動工作站卻進一步查出，徐姓調查官涉嫌利用公務電腦，幫越南籍人妻查詢資料，報請基隆地檢署指揮偵辦，近日前往基隆市調查站查扣相關設備，全案將朝違反個人資料保護法等罪偵辦。

調查局指出，該案屬於局內「自清」案件，主動立案發交北部地區機動工作站調查，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

據悉，單身的徐姓調查官先是被傳出與已婚的越南籍人妻交往，遭到對方丈夫檢舉。調查局基隆市調查站調查釐清後，報請局本部進行懲處，調查局近期已與徐員記過處分，且於調查期間發現，徐員涉嫌利用公務電腦幫該名人妻查詢資料，另發交北機站立案偵辦。近日見時機成熟，前往基隆市調查站進行搜查，並查扣相關設備。

據了解，徐員原在基隆市調查站內負責偵辦毒品等案件，近年在偵辦案件時，輾轉認識該名越南籍人妻，卻陷入其中與其交往；因徐員後來已經轉為負責國安案件，此次竟透過公務電腦幫忙對方查詢資料。

偵辦人員憂心的是，徐員工作內容會接觸到國安機密資料，擔心有外洩給對方的情形，目前已將電腦等相關設備扣回，將逐一比對，釐清有無洩漏。初步調閱，尚未發現有國安資料外洩情形，目前仍朝違反個人資料保護法偵辦。

基隆地檢署今則表示，該案由調查局主動報請檢察官指揮偵辦，目前案件仍持續偵辦中，不便透露相關偵辦內容。

