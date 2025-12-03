台中怪男橫躺車道翻滾 民眾傻眼：想製造假車禍？

台中一名男子（紅圈處），昨天不明原因躺在大里中興路的行人穿越道和機車優先道上翻滾，警方表示將依法開罰。（民眾提供）

台中一名男子，昨天下午3點多，先是在大里區中興路和長春路口的行人穿越道上翻滾，民眾看到擔心被過往的車子輾過都捏了一把冷汗，沒想到沒多久這名男子自己起身，走到一旁又躺在機慢車優先道上，因剛好有公車行經，民眾傻眼問「連公車都要碰瓷？」霧峰分局警方表示，並未接獲民眾報案，因男子已經違反道路交通管理處罰條例，將予以裁罰與勸導。

這名身分不明男子，昨天下午3點45分左右，突然躺在大里區中興路和長春路口的行人穿越道上，並左右來回翻滾，引發民眾側目，路過民眾經過看到都狐疑「他到底在幹什麼？」擔心遭行經車輛輾過。



沒多久男子自行起身，原以為就要離開，沒想到男子走到一旁的機慢車優先道上，又突然躺在路中央，一輛公車剛好到站停靠路邊，擔心壓到他不敢開車，民眾看到傻眼問「連公車都要碰瓷？」覺得男子的行為太危險。

霧峰分局警方表示，並未接獲民眾報案或檢舉，不過該名男子行為恐涉道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處新台幣500元罰鍰，將通知男子到案說明，予以裁罰與勸導，避免類似行為再次發生。

