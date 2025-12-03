為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    越南女載狗上路倒車不穩 屏警唾液快篩抓出毒駕

    2025/12/03 11:50 記者羅欣貞／屏東報導
    里港警分局運用新式唾液毒品快篩試劑查獲陳姓越南籍女子涉嫌毒駕。（屏縣里港警分局提供）

    里港警分局運用新式唾液毒品快篩試劑查獲陳姓越南籍女子涉嫌毒駕。（屏縣里港警分局提供）

    42歲陳姓越南籍女子開車載著2隻狗上路，因倒車不穩遭警方盯上，經查她所開的車子涉及侵占，又見她精神恍惚，立刻施以新式唾液毒品快篩試劑，呈二級毒品安非他命陽性反應，當場被逮捕，為防車上2隻狗發生危險，警方也暫時將牠們帶回派出所照顧，最後才由她的朋友領回。

    警政署上（11）月20日起啟用毒品唾液快篩試劑取締毒駕，屏警配合政策全面啟動執法。屏縣里港警分局今（3）日表示，高樹分駐所警員顏煥偵、陳瑀桓近日執行晚間金融機構巡守勤務時，發現一部黑色自小客車形跡可疑，倒車不穩，經查該車涉侵占案，立即盤查，更發現該名越籍陳姓女子精神恍惚，疑似施用毒品，經以唾液快篩初步檢測，呈二級毒品安非他命陽性反應。

    警方依法逮捕陳女後逕行搜索，查獲她涉嫌持有安非他命毒品3小包及吸食器等，經初步檢驗均呈安非他命陽性反應，全案依涉犯毒品危害防制條例、使用贓物罪、侵占罪移請台灣屏東地方檢察署偵辦，並持續向上溯源。

    警方也調查，陳女所駕車車輛車主登記在友人名下，陳女稱車子是她出錢購買，但友人報案指車子遭到侵占，雙方各說各話，還待釐清。

    里港警分局長邱逸樵表示，毒品駕車的危害不亞於酒駕，駕駛人施用毒品後會有判斷力下降、反應遲鈍等症狀，往往是釀成重大道路交通事故的主因，為確保用路人安全，里港警分局將持續運用毒品唾液快篩試劑強化查緝能量，展現打擊毒駕的決心，也提醒民眾切勿心存僥倖、施用毒品後駕車，一旦查獲將依法嚴辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳姓越南籍女子涉嫌持有安非他命毒品3小包及吸食器。（屏縣里港警分局提供）

    陳姓越南籍女子涉嫌持有安非他命毒品3小包及吸食器。（屏縣里港警分局提供）

    車上兩隻狗狗一度被帶回派出所照顧。（警方提供）

    車上兩隻狗狗一度被帶回派出所照顧。（警方提供）

