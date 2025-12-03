毒品唾液快篩執法上路 瑞芳警18小時查獲2起毒駕

新北市瑞芳警分局警員2日受理一起機車與自小客車交通事故時，察覺46歲的廖姓騎士神色恍惚，經施以唾液快篩，呈現安非他命陽性後送辦。。（記者林嘉翻東攝）

警政署為有效打擊吸食毒品後駕車案件，運用「毒品唾液快篩」試劑檢測，上月20日上路執法。新北市瑞芳警分局12月起持續強化路檢與巡邏勤務，2天下來查獲2起毒駕案，與1名毒品通緝犯；其中2起毒駕案接連發生，警方18小時緝獲；警訊後，將3人依毒品危害防制條例送辦。

12月1日晚間7時許，瑞芳警分局交通分隊員巡邏時，在市區發現一名騎士搖搖晃晃，時速忽快忽慢，上前盤查為29歲許姓男子，經實施測驗觀察紀錄表發現，許男已有多項不能安全駕駛情形，經施以唾液快篩，結果呈K他命陽性反應，採集尿液後依法究辦。

請繼續往下閱讀...

2日下午1時許，警方處理瑞芳區一起機車與自小客車交通事故時，察覺46歲的廖姓騎士神色恍惚，疑有吸毒等症狀，遂對他施以唾液快篩，呈現安非他命陽性，經採尿後送辦。

昨晚10時許，警員掌握可疑毒品人口出沒在建基路，前往追查時發現路上1名男子行經可疑，上前盤查竟是48歲謝姓男子通緝犯，接連被基隆、台北地檢署發布的毒品通緝。

瑞芳警分局長沈明義指出，警方現行執法已全面導入「毒品唾液快篩」制度，可於短時間內確認是否施用毒品，將大幅提升攔阻毒駕效率，防止駕駛人心存僥倖上路；警方將持續強化巡邏、路檢勤務，提高見警率，落實毒品查緝作為，守護社區治安與道路安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北市瑞芳警分局警員2日受理一起機車與自小客車交通事故時，察覺46歲的廖姓騎士神色恍惚，經施以唾液快篩，呈現安非他命陽性後送辦。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法