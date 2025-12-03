為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    防範香港宏福苑大火憾事 宜蘭加強高樓安檢及消防稽查

    2025/12/03 11:42 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜縣消防局出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員20人，前往紐約市大樓辦理高樓災害演練，模擬真實火災狀況下的多面向應變。（宜蘭縣消防局提供）

    宜縣消防局出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員20人，前往紐約市大樓辦理高樓災害演練，模擬真實火災狀況下的多面向應變。（宜蘭縣消防局提供）

    香港宏福苑大火造成嚴重死傷震驚國際，宜蘭縣政府為防範相關憾事，將加強督促6層以上建築物，辦理公共安全檢查簽證及申報，消防局今天也進行高樓建物消防安全稽查及災害搶救演練。

    宜蘭縣府建設處表示，目前已完成8樓以上公共安全檢查申報輔導作業，為強化建築物公共安全並配合內政部政策，將針對縣內6至7樓之H-2類組（住宿類）組別建築物，納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍。

    建設處指出，申報頻率為每4年申報1次，以確保建物內防火避難設施、升降設備、緊急供電系統等安全設備維護正常。未依規定申報者，依法可處新台幣6至30萬元罰鍰，近期也將針對10樓以上大樓加強宣導檢查。

    另外，宜縣消防局今天也出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員20人，前往紐約市大樓辦理高樓災害演練，模擬真實火災狀況下的多面向應變，另加強大樓檢修申報、消防安全設備、防火管理、防焰等項目檢查。

    消防局表示，稽查重點除全面檢查消防設備運作，以及緊急升降機設備功能正常外，另要求增建、改建、變更使用或室內裝修施工，導致影響原消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人制定施工中消防防護計畫報請備查，並執行防火管理業務。

    宜縣消防局前往紐約市大樓辦理高樓災害演練。（宜蘭縣消防局提供）

    宜縣消防局前往紐約市大樓辦理高樓災害演練。（宜蘭縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播