防範香港宏福苑大火憾事 宜蘭加強高樓安檢及消防稽查

宜縣消防局出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員20人，前往紐約市大樓辦理高樓災害演練，模擬真實火災狀況下的多面向應變。

香港宏福苑大火造成嚴重死傷震驚國際，宜蘭縣政府為防範相關憾事，將加強督促6層以上建築物，辦理公共安全檢查簽證及申報，消防局今天也進行高樓建物消防安全稽查及災害搶救演練。

宜蘭縣府建設處表示，目前已完成8樓以上公共安全檢查申報輔導作業，為強化建築物公共安全並配合內政部政策，將針對縣內6至7樓之H-2類組（住宿類）組別建築物，納入應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報範圍。

建設處指出，申報頻率為每4年申報1次，以確保建物內防火避難設施、升降設備、緊急供電系統等安全設備維護正常。未依規定申報者，依法可處新台幣6至30萬元罰鍰，近期也將針對10樓以上大樓加強宣導檢查。

另外，宜縣消防局今天也出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員20人，前往紐約市大樓辦理高樓災害演練，模擬真實火災狀況下的多面向應變，另加強大樓檢修申報、消防安全設備、防火管理、防焰等項目檢查。

消防局表示，稽查重點除全面檢查消防設備運作，以及緊急升降機設備功能正常外，另要求增建、改建、變更使用或室內裝修施工，導致影響原消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人制定施工中消防防護計畫報請備查，並執行防火管理業務。

