為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    恐怖家暴男連續3天挑釁警、衝撞派出所 狂妄下場出爐

    2025/12/03 11:40 記者陳冠備／彰化報導
    許姓男子不滿警方處理其家暴案件，竟連續3天開車到大城分駐所，以車堵門口、大聲鳴喇叭、倒車等行徑瘋狂挑釁警方。（民眾提供）

    許姓男子不滿警方處理其家暴案件，竟連續3天開車到大城分駐所，以車堵門口、大聲鳴喇叭、倒車等行徑瘋狂挑釁警方。（民眾提供）

    彰化縣許姓男子不滿警方處理其家暴案件，竟連續3天瘋狂挑釁警方，不僅開車衝撞派出所、警察飆罵五字經，還尾隨護送公投選票的警方車隊，惡意逼車6次，囂張行徑令人咋舌。彰化地院審理後，依妨害公務、公共危險、恐嚇等罪，合併判處10月徒刑，可易科罰金。

    判決書指出，今年7月，許男（50歲）曾致電妻子恐嚇「要給你死」，警方介入處理後，他疑似懷恨在心。8月23日清晨，他先將車輛斜停在大城分駐所門口擋道，並兩度駕車作勢衝撞上前關切的員警。

    同日正值公投投票日，許男下午帶女兒前往投票時，因女兒想用私章投票遭制止，他與選務人員發生爭執。遭勸離後，他竟在投開票所外向到場維持秩序的所長及警員飆罵三字經、五字經等，並恫嚇「你警車再不走我要把你撞壞」，甚至數「1、2…」威脅開撞。

    沒想到隔日凌晨3點多，他又回到分駐所附近道路，來回行駛7次，無故倒車、前進，鳴喇叭，其中兩度把車頭開進分駐所出入口，形同堵門挑釁。

    瘋狂行徑還沒結束。8月24日上午，兩輛警車護送公所公務車準備將公投選票送往縣選委會，許男見到後竟尾隨在後，並多次加速、併行、蛇行、忽快忽慢逼車，至少6次逼近公務車，干擾車隊10分鐘，嚴重危害行車安全。

    25日一早，許男被帶回派出所製作筆錄時，仍不知收斂，持續以五字經辱罵員警，並拍打筆錄錄影鏡頭，警方立刻依妨害公務罪等逮捕。檢方訊問候聲請羈押獲准，目前持續羈押中。

    法官審理認為，許男行為嚴重危害公眾交通安全、藐視國家公權力正當執行、損害公務員執法尊嚴，所為毫無法治觀念，就他觸犯的5個妨害公務、強制、恐嚇等罪名，分處有期徒刑3月至6月徒刑，合併應執行10月，得易科罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    許男以車堵門口、大聲鳴喇叭瘋狂挑釁警方。（民眾提供）

    許男以車堵門口、大聲鳴喇叭瘋狂挑釁警方。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播