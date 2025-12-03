大貨車視野死角多！ 警宣導「指差確認」再出發

大雅區民生路發生貨車撞死女騎士車禍。（警方提供）

台中市大雅區今年4月發生貨車撞死機車女騎士事故，大雅警分局昨日主動結合轄內新竹物流公司，辦理一場交通安全宣導活動，針對大型車視野死角及交通安全守則等重點議題，進行宣講，現場總共有80幾位駕駛員及公司員工參加，以防車禍事故。

由於大型車與機車、行人發生交通事故，往往形成重大交通事故，大雅警分局除時常向一般市民宣導，騎乘機車儘量避免在道路上與大貨平行前行（進），或大貨車在路口停等紅燈時，避免將機車騎到其前面的視覺盲點外，亦從宣導大貨車駕駛安全守則入手，講解看到的重要性，車體四周容易產生視野死角的位置，並指導駕駛人如何透過正確鏡面調整與「指差確認」的方式來消除盲區，確保轉彎、變換車道或通過路口時能更安全、清楚掌握周邊狀況。

「指差確認」是指，透過身體各種感官（包括視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺）並用協調，以增加操控器械的注意力的職業安全動作方法。

大雅警分局表示，每一位駕駛都應落實「指差確認」的安全動作，確保行車過程中看得見、看得清、看得準，才能真正守護自己與他人的安全，另外飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，應選擇代駕、計程車或指定駕駛等安全方式返家，惟有每個人共同遵守交通安全規則，才能營造平安無虞的用路環境。

