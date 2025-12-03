公園起衝突揮打1拳出人命！桃園莽男涉傷害致死被起訴

桃園市徐姓男子與金姓男子在桃園區忠孝公園發生爭執，徐涉嫌對金揮拳1下卻鬧出人命，被桃檢依傷害致死罪嫌起訴。（圖取自桃園區公所官網）

桃園市41歲徐姓男子去年7月13日晚間在桃園區泰昌三街忠孝公園旁偶遇渾身酒氣的金姓男子，雙方因細故發生爭執，徐涉嫌出拳毆打對方頭部一下，金男因酒後重心失穩倒地撞到頭部造成顱骨骨折及顱內出血，1個多月後因中樞神經衰竭死亡，案經警方調查後將徐男送辦，桃園地檢署偵辦認徐男揮拳與金男死亡有因果關係，近日偵結將他依傷害致死罪嫌起訴，案由國民法官法庭審理。

檢調調查，徐男與金男素不相識，雙方於去年7月13日間7點半左右在桃園區泰昌三街忠孝公園相遇，卻因不明原因發生爭執，當時金男身上明顯散發酒氣，衝突過程中，徐男涉嫌對金男揮拳毆擊頭部1下，徐男因而倒地撞擊到頭部造成外傷，徐見狀呼叫救護車將金男送往衛福部桃園醫院急救，但金男因受顱骨骨折、顱內出血，於去年8月17日因腦傷造成中樞神經衰竭宣告不治。

桃園地檢署檢察官相驗時，家屬氣憤直指金男是被打死的，檢方指揮桃園警分局拘提徐男到案偵辦，徐應訊否認打人，徐男死亡與他無關，但檢察官依證人指述及法醫驗屍報告等證據，認為徐男涉嫌重大，但認為徐男雖出拳毆打金男，因雙方素不相識且為突發糾紛，應無殺人犯意，但徐明知徐男酒後若遭攻擊極易跌倒，仍出拳打人造成金男倒地撞擊頭部，與其死亡有因果關係，近日偵結依傷害致死罪嫌將徐起訴。

偵查中在押的徐男起訴後移審桃園地院時，法官審酌徐男曾多次因案遭到通緝，現又涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，顯有逃亡之虞，裁定羈押3月；全案將由國民法官法庭審理。

