為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    火氣大？國道追撞持榔頭要打人又砸車 傷警被上銬逮捕

    2025/12/03 11:24 記者徐聖倫／新北報導
    施男的轎車擋風玻璃被砸破一個大洞。（記者徐聖倫翻攝）

    施男的轎車擋風玻璃被砸破一個大洞。（記者徐聖倫翻攝）

    國道1號汐五高架橋北上26.1公里昨晚發生追撞，46歲賴姓男子駕駛轎車追撞前車，撞完後抄起榔頭下車攻擊前車一行共3人，同時也砸毀汽車擋風玻璃。警方據報趕抵，賴男還強行抵抗害員警擦傷，好不容易將賴男上銬逮捕，並扣回榔頭，全案依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

    據悉，施男開車載著2名友人行經事發路段，賴男開車追撞後雙方停下，施男與2名友人下車準備理論，不料賴男持榔頭下車，追著施男等人作勢要打，施男等人往交流道方向步行逃跑，同時報警處理。

    警方據報趕抵，賴男沒有打到人，轉向砸車洩憤，員警喝斥其放下武器，賴男不從，還與員警發生拉扯，造成員警受傷，所幸只是皮肉傷。警方無奈祭出強勢手段，強壓賴男在地，並上銬帶回警局。

    警方表示，雙方酒測值均為0，疑似在事故發生前就有行車糾紛，但賴男對此沒有多提，並承認砸車還作勢打人，警詢後依害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，將賴男移送法辦。

    賴男所持的榔頭遭警方扣回。（記者徐聖倫翻攝）

    賴男所持的榔頭遭警方扣回。（記者徐聖倫翻攝）

    國道上監視器拍下賴男被警方強勢壓制。（記者徐聖倫翻攝）

    國道上監視器拍下賴男被警方強勢壓制。（記者徐聖倫翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播