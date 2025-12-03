火氣大？國道追撞持榔頭要打人又砸車 傷警被上銬逮捕

施男的轎車擋風玻璃被砸破一個大洞。（記者徐聖倫翻攝）

國道1號汐五高架橋北上26.1公里昨晚發生追撞，46歲賴姓男子駕駛轎車追撞前車，撞完後抄起榔頭下車攻擊前車一行共3人，同時也砸毀汽車擋風玻璃。警方據報趕抵，賴男還強行抵抗害員警擦傷，好不容易將賴男上銬逮捕，並扣回榔頭，全案依妨害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

據悉，施男開車載著2名友人行經事發路段，賴男開車追撞後雙方停下，施男與2名友人下車準備理論，不料賴男持榔頭下車，追著施男等人作勢要打，施男等人往交流道方向步行逃跑，同時報警處理。

警方據報趕抵，賴男沒有打到人，轉向砸車洩憤，員警喝斥其放下武器，賴男不從，還與員警發生拉扯，造成員警受傷，所幸只是皮肉傷。警方無奈祭出強勢手段，強壓賴男在地，並上銬帶回警局。

警方表示，雙方酒測值均為0，疑似在事故發生前就有行車糾紛，但賴男對此沒有多提，並承認砸車還作勢打人，警詢後依害公務、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，將賴男移送法辦。

賴男所持的榔頭遭警方扣回。（記者徐聖倫翻攝）

國道上監視器拍下賴男被警方強勢壓制。（記者徐聖倫翻攝）

