    首頁 > 社會

    老闆讓員工妻預借薪資離職未還 2人起爭執警及時制止

    2025/12/03 10:52 記者黃良傑／高雄報導
    前員工妻預借薪資離職未還，老闆（右，綠衣）遇前員工要求還回，2人起爭執警及時制止。（民眾提供）

    前員工妻預借薪資離職未還，老闆（右，綠衣）遇前員工要求還回，2人起爭執警及時制止。（民眾提供）

    高雄一名陳姓老闆（54歲）預借薪資給龔男（48歲）妻子，但龔妻並未按時還款，昨（2日）夜19時30分許陳男和龔男於該餐廳巧遇起爭執，員警獲報趕至到場，龔男稱對方原要求她去當舖借貸還款，經調解後，雙方另協商還款方式，並不提告。

    新興分局今（3）日表示，五福所於昨日晚上19時30分許獲報，在林森一路某商家前有糾紛情形，巡邏警組前往瞭解，查係員工預借薪資糾紛。

    經瞭解，現場陳姓前老闆日前預借薪資給龔男妻子，龔妻後來因故離職，並未按時還款，老闆於某餐廳外巧遇龔男，要求他補回預借薪資，2人因此起爭執。

    員警趕到場時，龔男稱對方原先要求去當舖借貸還款，經調解後雙方另協商還款方式，暫不提出任何告訴。

    新興分局呼籲，​債務糾紛應保持理性，無論是預支薪資、借貸還是其他財務往來，當發生還款爭議時，應保持冷靜，透過和平協商的方式解決，切勿因一時衝動在公共場所或商家前發生肢體或言語衝突，以免觸法。

