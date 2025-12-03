盜長榮空姐美照稱「49歲華航地勤」釣大叔 律師5點吐槽引本人親回

疑似詐騙集團盜用長榮前空服員的照片，自稱是華航空姐被打臉。（擷取自Threads）

社群平台「Threads」近期成為詐騙集團的新戰場，假投資、假購物與假交友案件層出不窮，其中以盜用美女照片誘騙民眾交友最為常見。律師朱立偉今（2）日在臉書粉專分享一起最新案例，卻因行騙手法粗糙而引發網友熱議。

朱立偉今（2）日在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」分享，Threads上出現一篇自稱「中華航空地勤、1976年生、49歲」的貼文，內容寫得感性又帶點寂寞，還主動附上 LINE 帳號，強調「喜歡大叔，大叔才加」。然而大頭照與貼文內的照片，全是長榮航空前許姓空服員的照片，連制服都對不上。

朱立偉幽默替台灣大叔們發聲：「1.身為空姐控，長榮和華航的制服我們是分得出來的。2.身為人妻控，29歲和49歲我們是分得出來的。3.我們雖然飢渴，也不會不知道第一則串文就留自己的賴是詐騙。4.年輕女生說喜歡我這種鮪魚肚大叔，肯定是喜歡我的錢而不是人，可惜我沒有錢。5.長榮航空的許嘉玲妳被盜照片了，而且他們說妳49歲。」

貼文一出引發大批網友討論，不少人笑稱「識別證都寫Eva air了，還在說是中華航空？！詐騙真不用心」、「別怪政府打詐不力了，很多精蟲衝腦的大叔被騙的心甘情願」、「前面都是在篩選，要夠蠢她才回繼續發展騙人的下一步，其實是很成功的策略」、「不要告訴他正確答案，詐騙會升級！」、「誰po交友照放快篩試劑的啦，要詐騙你也專業點」。

也有人替許姓前空服員發聲：「請計算嘉玲本人內心陰影面積」、「當事人表示最氣就是那個49歲」、「真是支持許嘉玲提告欸，說人家49歲」。而被盜用照片的本人也親自現身留言區，無奈又幽默地回覆：「嘉玲本人我感到傷心。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

