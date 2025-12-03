聖石金業買賣金條吸客投資竟涉詐 董事長500萬交保

聖石金業董事長邱嬿妤涉犯銀行法，台北地檢署檢察官諭令500萬元交保並配戴電子腳鐐。（圖擷取自Google Maps）

聖石金業標榜全台專櫃現價買賣高檔黃金條，在北中南設立旗艦店，卻傳出涉嫌違法吸金。有民眾向刑事警察局檢舉，該公司提供黃金投資方案，約滿後卻沒辦法拿回或依約出金，懷疑被詐。檢警1日發動大規模搜索，查扣逾50公斤黃金、超跑等。台北地檢署檢察官認定董事長邱嬿妤涉犯銀行法，諭令500萬元交保並配戴電子腳鐐。

檢警調查，該公司以88折推動黃金契約理財專案，模式就是典型龐氏騙局，涉嫌吸金，且貴金屬公司怎可能讓民眾88折買黃金而且保證買回，根本就是賠本生意。且已有部分投資人向檢警檢舉，發現滿約後現金、黃金都拿不回來。

請繼續往下閱讀...

偵辦人員調閱該公司帳務系統，發現依照原訂契約，加上近期飆升金價，聖石公司難以支付民眾投資的黃金；經訪談被害人蒐證後，1日見時機成熟，展開大規模搜索，並拘提董事長邱嬿妤夫妻二人，並約談多名幹部、業務。

檢察官偵訊後，認定董事長邱嬿妤涉犯銀行法，今晨諭令5百萬元交保，限制出境出海、並配戴電子腳鐐，邱夫也諭令5百萬元交保；另執行長等多位幹部則諭知30到200萬元不等交保。

據悉，邱嬿妤向檢警供稱，公司黃金有實體買賣，且金流管控嚴謹，不可能違約不出金，公司從未向民眾鼓吹「保證獲利」等語，如有不出金等問題，應是某些業務在外招搖撞騙，以致投資人誤信。

聖石金業則發出聲明指出，公司在投資金條及黃金相關商品上採公開透明程序，有部分媒體與個別人士利用不實信息對公司進行惡意報導，造成社會大眾誤解，顯然惡意中傷毀謗，保留追究法律責任權利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法