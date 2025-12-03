84歲導護潘爺爺公車上摔倒昏迷！豐原客運：司機沒急煞

潘爺爺在公車上摔倒送醫，尚未脫離險境。（民眾提供）

台中市東勢區新盛國小84歲的潘姓交通導護組長，昨天在公車上摔倒，送醫急救，目前昏迷，仍在童綜合醫院加護病房急救，新盛國小校長譚至晳說，學童口中的「潘爺爺」年紀大，仍堅持早上到校守護學童安全，離開校門前還會對志工們一一感謝，師生都祈求他能早日恢復意識和健康。

譚至晳在臉書社群發文表示「心痛」，他指出，前天早上才在校門口看到小朋友口中的潘爺爺站在校門口迎接孩子上學，雖然已經80多歲，潘爺爺仍然堅持每天站到7時40分才離開，離開前還要一一跟其他志工感謝， 是新盛國小多年來交通導護的模範。

請繼續往下閱讀...

他說，是否公車司機緊急剎車，讓潘爺爺重心不穩在公車上跌倒，呼籲公車業者服務台中山城的長者們，請開慢一點。他說，台灣已是高齡社會，想呼籲大家重視長者搭公車安全問題。

豐原客運經理羅乙棋表示，昨天公車開到東勢區時，老翁按鈴要下車，司機緩煞車，準備停車讓乘客下車，沒有急煞車，而且當時開到東勢市區，路小不可能開快。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法