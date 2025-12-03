為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰男貪免費旅遊運毒來台 行李箱無掩飾塞滿16.78公斤大麻花被逮

    2025/12/03 09:23 記者劉信德／桃園機場報導
    扣案毒品大麻花16.78公斤。（航警提供）

    航空警察局與財政部關務署臺北關於9月29日在桃園國際機場成功攔截一起跨境毒品走私案，一名33歲泰國籍P男，受販毒集團以「免費旅遊」利誘，企圖以託運方式夾藏毒品入境，遭航警與關務人員聯手查獲，共起出第二級毒品大麻花毛重16.78公斤。

    據了解，P男託運的行李箱內無任何個人衣物或其他包裝掩飾物，而是直接塞滿數十包真空包裝大麻花，在儀器檢查時就遭識破，因而立即逮捕嫌犯並開箱行李扣押毒品。

    調查顯示，P男在泰國本身有施用毒品習慣，儘管有工作，但因吸毒導致入不敷出。數個月前，他在泰國當地酒店結識一名上手，對方得知他想出國旅遊卻無旅費，便提出「免費機票與住宿」條件，要求他攜帶夾藏大麻的行李箱來台。P男明知行李內容物違法，卻仍因貪圖旅費而答應，原以為可開心旅遊，未料一下機即遭查獲，旅遊夢成牢獄之災。

    航警局刑大偵一隊隊長李維佳表示，該集團明顯利用提供旅費的方式吸收弱勢、需錢人士為運毒工具。警方呼籲，第二級毒品之運輸或販賣，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。民眾切勿因一時貪念替他人攜帶不明物品，亦勿接觸毒品，以免因毒品成癮或涉案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    P男將數十包真空大麻花直接塞入行李箱就企圖闖關。（航警提供）

    扣案毒品大麻花16.78公斤。（航警提供）

    泰籍P男遭移送地檢署偵辦。（航警提供）

