為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚！工人登20公尺高鐵皮倉庫施工疑無安全帽、繩

    2025/12/03 09:28 記者陳彥廷／屏東報導
    工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

    工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

    屏東萬丹鄉一處鐵皮工廠昨天被人目擊有多名工人在屋頂施工，4、5人在屋頂施工卻是有多人疑似未配戴安全帽，屋頂旁也不見護網及安全繩索，由於施工地點是比88快速道路還高，是嚇壞88快速道路的用路人，南區職業安全中心將派員稽查。

    怎麼會有人在這麼高的地方工作？民眾爆料，昨天上午行經88快速道路萬丹路段時，赫見旁邊一處高聳鐵皮屋上方竟有4、5個人在上方施工，當時因為趕路沒有細看，但已覺得不對勁請副駕駛拍照，沒想到下午再原路返回，發現上方的數名工人持續在上方工作，他特地下交流道觀察，上方數人未戴安全帽，也未見安全繩索，週邊也不見安全防護網等防護措施。

    爆料民眾說，由於該鐵皮屋頂比快速道路高架路面還要更高，粗估至少20公尺高，當時也刮起風，是令人看得心驚膽跳，這些工人的「藝高人膽大」是越看越驚嚇，屏縣府勞青處獲報則轉報予負責勞工職安的南區職業安全中心，該中心回應，將於今天前往稽查，若有違規情事將依規定辦理。

    據《職業安全衛生設施規則》相關條文，高度2公尺以上工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度護欄、護蓋等防護設備，若設置有困難，或作業需要臨時將護欄、護蓋等拆除，應設置並要求勞工使用，防止墜落。

    工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

    工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

    工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

    工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播