驚！工人登20公尺高鐵皮倉庫施工疑無安全帽、繩

工人高架作業疑無配戴安全帽、繩索。（民眾提供）

屏東萬丹鄉一處鐵皮工廠昨天被人目擊有多名工人在屋頂施工，4、5人在屋頂施工卻是有多人疑似未配戴安全帽，屋頂旁也不見護網及安全繩索，由於施工地點是比88快速道路還高，是嚇壞88快速道路的用路人，南區職業安全中心將派員稽查。

怎麼會有人在這麼高的地方工作？民眾爆料，昨天上午行經88快速道路萬丹路段時，赫見旁邊一處高聳鐵皮屋上方竟有4、5個人在上方施工，當時因為趕路沒有細看，但已覺得不對勁請副駕駛拍照，沒想到下午再原路返回，發現上方的數名工人持續在上方工作，他特地下交流道觀察，上方數人未戴安全帽，也未見安全繩索，週邊也不見安全防護網等防護措施。

爆料民眾說，由於該鐵皮屋頂比快速道路高架路面還要更高，粗估至少20公尺高，當時也刮起風，是令人看得心驚膽跳，這些工人的「藝高人膽大」是越看越驚嚇，屏縣府勞青處獲報則轉報予負責勞工職安的南區職業安全中心，該中心回應，將於今天前往稽查，若有違規情事將依規定辦理。

據《職業安全衛生設施規則》相關條文，高度2公尺以上工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度護欄、護蓋等防護設備，若設置有困難，或作業需要臨時將護欄、護蓋等拆除，應設置並要求勞工使用，防止墜落。

