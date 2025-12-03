剛新婚生女 男拋棄妻女搞外遇判賠30萬

剛生下新生兒發現老公外遇數個月，小雅憤而求償。（資料照）

女子小雅（化名）與丈夫葉男於2023年12月份結婚，之後小雅生下一名女兒，但一般人以為的幸福3口之家美夢不到1年即破碎，小雅2024年在葉男衣物發現一個上面印有何姓女子照片的打火機，小雅質問葉男，葉男稱已經與何女發生性關係且持續數個月，小雅說，葉男之後甚至拋家棄子，與何女同居。小雅與葉男離婚後近期向前夫求償，苗栗地院法官審理後認為葉男侵害小雅配偶權，一審判葉男需賠小雅30萬，全案已上訴。

小雅說，與葉男結婚後生下一名女兒，卻在去年8月某日在葉男衣物發現印有何女相片的打火機，打火機上甚至印製「這我北鼻」，她質問葉男，葉男坦承已經出軌數個月；小雅說，後來透過社群軟體聯繫到何女，質問何女是否知道葉男已婚？但何女不肯正面回應，何女甚至持續在社群軟體PO出公司旅遊與葉男舉止親暱合照。

請繼續往下閱讀...

小雅控訴，葉男自從外遇東窗事發竟拋棄妻女直接與何女同居，連剛出生的女兒也不聞不問，何女明知葉男已婚，仍持續在社群軟體PO出與葉男互動相片。

法官認為，葉男於訴訟中未出庭也未提出書面答辯視同自認，加上小雅出示打火機、Line對話訊息等紀錄，法官認為葉男已嚴重侵害小雅配偶權，故判賠30萬。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法