為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    剛新婚生女 男拋棄妻女搞外遇判賠30萬

    2025/12/03 09:25 記者蔡政珉／苗栗報導
    剛生下新生兒發現老公外遇數個月，小雅憤而求償。（資料照）

    剛生下新生兒發現老公外遇數個月，小雅憤而求償。（資料照）

    女子小雅（化名）與丈夫葉男於2023年12月份結婚，之後小雅生下一名女兒，但一般人以為的幸福3口之家美夢不到1年即破碎，小雅2024年在葉男衣物發現一個上面印有何姓女子照片的打火機，小雅質問葉男，葉男稱已經與何女發生性關係且持續數個月，小雅說，葉男之後甚至拋家棄子，與何女同居。小雅與葉男離婚後近期向前夫求償，苗栗地院法官審理後認為葉男侵害小雅配偶權，一審判葉男需賠小雅30萬，全案已上訴。

    小雅說，與葉男結婚後生下一名女兒，卻在去年8月某日在葉男衣物發現印有何女相片的打火機，打火機上甚至印製「這我北鼻」，她質問葉男，葉男坦承已經出軌數個月；小雅說，後來透過社群軟體聯繫到何女，質問何女是否知道葉男已婚？但何女不肯正面回應，何女甚至持續在社群軟體PO出公司旅遊與葉男舉止親暱合照。

    小雅控訴，葉男自從外遇東窗事發竟拋棄妻女直接與何女同居，連剛出生的女兒也不聞不問，何女明知葉男已婚，仍持續在社群軟體PO出與葉男互動相片。

    法官認為，葉男於訴訟中未出庭也未提出書面答辯視同自認，加上小雅出示打火機、Line對話訊息等紀錄，法官認為葉男已嚴重侵害小雅配偶權，故判賠30萬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播