    首頁 > 社會

    酒駕撞傷人！男找女友頂替酒測值也超標 下場曝光

    2025/12/03 09:14 記者陳鳳麗／南投報導
    61歲鍾姓男子無駕照且二度酒駕，撞傷人後找女友來頂替，結果女友酒測值也超標，只好自己扛，被南投地院判刑4個月。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣6旬鍾姓男子傍晚在家喝酒，喝完還開小貨車出門，無駕照又酒駕，不慎撞傷站路邊的行人，鍾男已有酒駕前科，找陳姓女友來頂替，警方對陳女酒測，酒測值超標，鍾男才向警方坦承是他開車，其酒測值高達0.78，被南投地院法官判處有期徒刑4個月。

    判決書指出，61歲的鍾姓男子去年12月30日傍晚6點在信義鄉的家裡喝高粱酒，6點半喝完即開著小貨車出門，才開出門不久就不小心撞到站在路邊的陳姓男子，路人報案，請救護車將傷者送醫，警方到現場處理前，鍾男因為沒有駕照，且先前才因酒駕案被檢察官緩起訴處分，無照又再犯罪加一等，趕緊打電話找陳姓女友來頂替。

    陳女向警方表示「是我開的車！」警方對她施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度值為每公升0.33毫克，該數值已超標，構成公共危險罪。陳女眼見自己無端變酒駕現行犯，要鍾男自己扛，鍾男才跟員警承認是他開車撞到人，晚間7點40多分做酒測，酒測值高達每公升0.78毫克。

    陳女觸犯頂替罪，南投檢方予以不起訴處分，而鍾男二度酒駕觸犯公共危險罪，南投地院法官審酌，鍾男明知酒駕會處罰仍心存僥倖而再度飲酒後無照駕車撞傷人，其酒測值已超過法定標準值很多。而他犯後還聯繫友人到場頂替以企圖逃避究責，最後才坦承犯行，因此判處有期徒刑4個月，若易科罰金，折合12萬萬元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

