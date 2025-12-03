國家警光獎績優警察人員 大雅警分局3人獲獎

國家警光獎獲獎人偵查佐丁逸鋒（左起）、巡官何承峻、偵查佐陳智凱。（民眾提供）

內政部警政署昨頒發「114年國家警光獎績優警察人員」，個人組方面，台中市共5人獲獎，大雅警分局就佔了3個，分別為偵查隊鑑識巡官何承峻（綜合評量類）及偵查佐陳智凱（查緝毒品類）、丁逸鋒（打擊詐欺類），表現傑出。

每年的「國家警光獎績優警察人員」頒獎典禮，被譽為「警界奧斯卡」，警政署從全國各警察機關薦報的績優警察中，甄選出具有特殊貢獻並足為表率的警察人員進行表揚。

請繼續往下閱讀...

大雅警分局巡官何承峻，從事鑑識工作13年，112年獲台中市政府警察局刑事鑑識楷模，近年因有感同仁除在現場須辛苦地從事勘察採證工作外，尚須耗費心力整理現場照片並製作勘查報告，更主動跨領域自學程式語言，開發「現場勘察報告相片冊製作軟體」，大幅優化撰寫勘察報告的效率，這項創新大幅提升鑑識人員的工作效能，何承峻並將這項工具程式分享於全國鑑識工作會議，獲得與會人員高度肯定，今年當選國家警光獎可謂實至名歸。

偵查佐陳智凱，從事警職8年，多次破獲毒品案，曾3次榮獲台中市政府警察局「警英榮譽章」，去年更破獲500公斤製毒案，及時抑制大批毒品流入市面殘害國民健康，復經各大平面、網路、電子媒體報導，並因上揭優異緝毒績效而榮獲警光獎查緝毒品類殊榮。

偵查佐丁逸鋒，從警8年長期從事偵防詐欺工作，運用科技偵查技術與詐欺集團鬥志，屢屢偵破大型詐欺機房案件，並溯源查緝高層次犯罪集團成員，113年6~9月期間接連破獲2件台灣人假冒「大陸公安」及中國「國家反詐中心」詐欺機房等優異績效而獲獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法