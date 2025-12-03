為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》加密App淪幫派犯罪掩護 司法界籲填補「小木馬」權限缺口

    2025/12/03 08:32 記者劉詠韻／台北報導
    司法界人士指出，若要有效反制此類高隱蔽性的自製加密程式，核心解方仍在於立法賦予檢警可經法官嚴格審查後使用的遠端存取工具；所謂遠端存取，俗稱「偵查小木馬」（路透，本報合成）

    本報獨家報導，台黑幫透過中國工程師打造「客製化加密」作為反偵查網。這類自毀、無備份的封閉式設計，已使通訊保護法與現行監察制度在實務上形同虛設，重大犯罪偵辦與取證因此受阻。司法界點出，最關鍵問題不僅於技術追不上，法律授權也仍存明顯缺口，使檢警在關鍵時刻無法採取必要行動，呼籲立法機關應正視「偵查小木馬」等科技偵查工具入法的急迫需求。

    司法界人士指出，若要有效反制此類高隱蔽性的自製加密程式，核心解方仍在於立法賦予檢警可經法官嚴格審查後使用的遠端存取工具。所謂遠端存取，俗稱「偵查小木馬」，能在取得令狀後限定於本案、限定設備，進入嫌疑人手機內部蒐集資料、紀錄程式行為與回傳必要資訊，以防關鍵訊息自毀或被犯罪集團重置。

    若擔憂侵害隱私權，立法可同步設置「與本案無關資料禁止使用條款」，以杜絕外溢蒐證、避免侵害隱私，並明確規定僅能用於重大犯罪、重大詐欺、跨境組織犯罪等案件，效法德國僅限重大犯罪案件方能使用小木馬程式的模式。

    事實上，法務部早於2020年即提出「科技偵查法」草案，內容涵蓋科技手段追蹤、遠端存取限制、數位證據即時保存等規範；但因外界對偵查權限是否過大等議題意見分歧，草案最終遭否決。直至2024年7月，僅有部分內容被納入刑事訴訟法第11章之1「特殊強制處分」，授權使用GPS追蹤、M化車監控手機位置，以及在隱私空間外的科技監控手段，但尚未涵蓋遠端存取、自製App破解等更核心的偵查工具。

    司法界人士坦言，黑幫使用客製化加密通訊案例，再度證明立法空窗對偵查形成實質障礙，在沒有專法與技術程式合法化框架下，面對自製App、封閉式加密架構、即時銷毀訊息、跨境工程師客製功能時，檢警常因缺乏法律授權而無法著手，成為打擊科技化犯罪最薄弱的一環。

    相關新聞︰

    獨家》台黑幫重金委中國工程師打造加密程式 暗連緬甸KK園區、毒品走私

    相關新聞
    網友回應
