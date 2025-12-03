為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》台黑幫重金委中國工程師打造加密程式 暗連緬甸KK園區、毒品走私

    2025/12/03 08:33 記者劉詠韻／台北報導
    台黑幫重金委請中國工程師客製化加密App，其訊息自毀、無雲端備份設計，使通保法形同虛設，兩岸司法互助斷線，也成為幫派躲避查緝的避風港。（路透檔案照）

    台黑幫重金委請中國工程師客製化加密App，其訊息自毀、無雲端備份設計，使通保法形同虛設，兩岸司法互助斷線，也成為幫派躲避查緝的避風港。（路透檔案照）

    台灣黑幫近年加速科技化，不僅金流與通訊更隱密，也開始以客製化工具降低監控及取證風險。據悉，檢警調查重大組織犯罪案件時，曾於嫌犯手機中發現未見於市面、追查發現由中國工程師打造的封閉式通訊App；然而，比程式技術更棘手的是，兩岸司法互助長期呈現「我方通報、對岸少回」的不對等現況，使得來自中國的技術人員難以追查，成為黑幫導入客製化科技工具的最佳掩護。

    黑幫客製App連線緬甸詐欺機房 毒品走私一條龍運作

    據了解，包括竹聯幫、四海幫等幫派組織常有幹部成員，透過私人關係接觸中國工程師，重金委請開發，並實際應用一款具封閉式通訊功能的手機應用程式，功能包含傳輸加密、訊息即時銷毀、權限控管等，研判目的是降低遭監聽或取證的風險。

    據指出，某幫派幹部即應用此類加密App，聯繫位於緬甸KK園區的詐欺機房，並與中國地區綽號「禿哥」的犯罪集團協調毒品走私。

    有別於幫派過往慣用的Telegram、Signal或BBM（BlackBerry Messenger），據了解，該通訊程式未見於一般應用商店，可能採「側載」方式在小範圍流通。接觸過相關偵查的消息來源指出，刑事單位在調查跨境詐欺、走私毒品與洗錢等重大組織犯罪案件時，確實曾於部分嫌犯的手機裝置中發現來源不明的通訊程式，其介面簡易、無註冊程序，也未設定雲端備份，呈現明顯的「封閉式用途」。

    司法人員坦言，這類委外研發的App，主要用於高隱蔽性犯罪，例如走私毒品的即時聯絡，以及假投資、假交易介面等跨境詐欺用途。執法端近年亦多次在毒品中轉點、詐欺機房、中介洗錢據點與黑幫幹部手機中，看見疑似自製或改版的通訊工具。部分App具備局域網互傳、訊息自毀、截圖警示等功能，研判都是為降低遭監聽與取證風險，顯示黑幫導入客製化科技工具的趨勢正逐漸成形。

    兩岸司法互助失衡 跨境追查浮動IP受限

    熟悉黑幫生態的人士分析，過去組織多仰賴海外加密通訊平台，對金流、伺服器及資料掌控有限；若改採委外或自建開發，不但更能調整功能，也能強化後端控管，加上兩岸並無條例限制，中國工程師不易為我檢警單位查獲，確實是黑幫可能尋求的合作來源。

    儘管調查局等執法單位具備高階數位鑑識能力，能透過追查浮動IP等技術手段鎖定嫌犯活動地點或伺服器位置，然而一旦牽涉到兩岸跨境犯罪，由於司法互助的不對等，這些追查線索幾乎會在對岸斷線，使得犯罪集團有恃無恐。

    此外，若組織犯罪搭配高度客製化的加密工具，勢必提高偵查難度，相關單位已蒐整線索，試圖釐清開發者、使用者與流通方式，並持續評估其對治安可能造成的影響。

    相關新聞︰

    獨家》加密App淪幫派犯罪掩護 司法界籲填補「小木馬」權限缺口

