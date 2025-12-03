人夫疑出軌超商女店員 卻因這關鍵一、二審人妻都敗訴

台中一名人妻懷疑先生和超商女店員有染，一狀靠上法院，卻因提出的照片和影像，無法證明兩人有親密行為，一、二審都判敗訴。（記者陳建志攝）

台中一名人夫疑與超商女店員有染，太太指控兩人一起出遊、上汽車旅館，還在車上發生性行為，對女店員提告求償50萬元，並提出人夫和親人對話，「我知道犯了錯」、「就算跟她在一起我也是跟她出去而已」，卻因都沒有說出「她」就是女店員，影像畫面也無法證明兩人有親密行為，一審判決敗訴，人妻不服上訴二審，法官仍判駁回，全案確定。

台中一名人妻主張，先生和公司旁一家超商的女店員發生婚外情，兩人不但一起前往北港、一中街出遊，先生還溫馨接送，甚至用餐後一起前往汽車旅館，並在車中發生性行為，沒想到自己發現後質問，先生卻摔壞手機阻撓蒐證，還在去年11、12月份間，前往先生工廠宿舍獨處，認為女店員已侵害配偶權，提告求償50萬元。

請繼續往下閱讀...

女店員則辯稱，從蒐證錄影畫面，僅能證明她或人妻先生有上車或下車，但無法證明有前往汽車旅館休息或發生性行為，至於在工廠宿舍的監視器影像，是不特定多數人可出入的場所，且無人有親密動作，否認兩人有婚外情。

台中地院法官勘驗影片認為，從影片中僅可見女店員進入自小客車的副駕駛座，或人夫進入駕駛座，或該自小客車從一建築物中駛出，不過都無法知道駕駛人或乘客為何人？無法證明兩人有一同出遊前往汽車旅館，或者在車上發生性行為。

此外，法官認為，從人妻提出的先生與親人間的對話，「是，我知道犯了錯」、「我現在如果還有跟那女生來往，我出去被車撞死，這樣好嗎」、「我就算跟她在一起我也是跟她出去而已」，對話中均未指出「她」為何人，無從逕此推論「她」就是女店員。

至於稱兩人在工廠宿舍獨處一室，且沐浴後僅穿著長版上衣，下半身沒穿褲子，但從影像中看到，工廠中有其他人可進出、停留，為多數人可進出的場所，無法證明兩人徹夜同處一室，一審判決駁回。

人妻不服上訴二審，台中地院審理後認為，原審認事用法並無不合，駁回上訴，不得再上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法