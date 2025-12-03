演技太浮誇！女車手慣犯裝傻「我算被騙嗎」 警反嗆：妳被騙來騙人！

警方當場逮捕黃姓女車手（圖左）。（警方提供）

「我……我算被騙了嗎？」台中警方近日在超商內逮捕一名女車手時，竟意外聽到這句令人哭笑不得的問話，只見她一臉無辜、語氣發抖，好似也是受害者，原來這名裝傻女子並非第一次犯案，而是專替詐團收取款項的老手，整起事件因一名老翁拒再當待宰羔羊，決定配合警方設局，才讓這名外表樸素的女車手栽了跟斗。

第六分局何安派出所前天接獲73歲鍾姓老翁報案，老翁在網路上認識自稱「理財專員」的女子，對方以高獲利投資為誘餌，多次遊說他投入資金，鍾翁兩度以面交方式交付款項，共被騙走22萬元，第三次幾乎又要把辛苦積蓄送進詐團口袋時，他決定反擊，與警方聯手布下網。

警方經縝密布線後，掌握詐團安排第三次面交的時間與地點，當天多名員警喬裝成路人潛伏在超商四周，沒多久，一名打扮樸素、看起來毫不起眼的45歲黃姓女子騎車從彰化鹿港而來，神態自然地走進店內準備取款，就在她伸手接過現金瞬間，員警快步衝上前迅速將她控制，並當場查扣手機與收款憑證等相關證物。

此時打扮相當樸素的黃女，一副狀況外且一臉錯愕喊「我也是受害者」，還裝傻無辜的問「我算被騙了嗎？」警方則哭笑不得回嗆，「妳是被騙來騙人的！」經查，黃女雖打扮低調，卻是多次面交慣犯，這回終於栽在警方手裡，警詢後依詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方查扣手機、收款憑證等相關證物。（警方提供）

