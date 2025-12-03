中油三接被檢舉涉浮報工程費 世曦前董座施義芳無保請回

世曦公司前董事長施義芳經複訊後請回。（資料照）

中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，被檢舉涉浮報工程經費逾百億元；台北地檢署昨為保全證據，指揮法務部廉政署、調查局北機站，兵分11路搜索中油及負責工程設計、預算編列與招標文件製作的台灣世曦工程顧問公司等處，並約談民進黨前立委、世曦公司前董事長施義芳、世曦公司高階主管張欽森、經理陳建中等5名被告，今晨訊後已將他們請回。

據了解，為穩定國內用氣成長需求並維護藻礁生態，行政院2021年宣布「三接外推方案」，台灣中油據此規劃外廓防波堤新建工程等工程，並委託世曦公司進行設計與預算規劃，期間世曦公司曾向皇昌、宏華及東丕三家營造廠訪價。

該工程2022年4月辦理第一次公告招標，採最有利標決標，預算金額253億餘元，因投標廠商未達3家而流標；同年6月第2次招標，決標方式及預算金額同第一次招標，由皇昌營造及泛亞工程共同投標團隊以253億元得標。

不過，檢方日前接獲匿名檢舉函，裡面附上錄音檔檢舉，有廠商透露收到中油高層明示預算可以往上加，甚至說出「中油不缺錢」，廠商因此將原本120多億元的報價提高到250多億元而涉浮報工程費。

檢察官收到檢舉後即指揮廉政署北調組、調查局北機站密集召開專案會議，蒐集相關事證後，為保全證據，昨搜索中油公司、世曦公司及相關人員住居所、辦公位置等共11處，並約談施義芳、世曦公司高階主管張欽森、經理陳建中等人，調查是否真有「明示拉高預算」一事及相關金流去向等，全案朝建築或經辦公用工程浮報價額等罪嫌偵辦，訊後將其等通通請回。

