為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    南市今年開出4千張罰單 環保局：機車定檢通知E化避免被罰

    2025/12/03 07:32 記者蔡文居／台南報導
    南市環保局加強列管逾期未定檢機車，請車主按期完成定檢，以免荷包失血。（南市環保局提供）

    南市環保局加強列管逾期未定檢機車，請車主按期完成定檢，以免荷包失血。（南市環保局提供）

    為提升台南市空氣品質，南市環保局加強列管逾期未定檢機車。今年迄今已開出近4千張機車逾期未檢驗罰單，請車主務必於機車發照月份前後1個月內完成定檢，並響應E化定檢通知，避免因遺忘驗車時間而受罰。

    南市環保局表示，依規定，機車出廠滿5年，且未向監理機關申請報廢或暫停使用者，每年均須進行排氣檢驗。逾期未檢驗者，先處500元罰鍰並限期改善；逾應檢驗日起6個月仍未檢驗者，再處3000元罰鍰，若仍未改善，就會移請公路監理機關註銷牌照。今年迄今，南市已開出近4千張機車逾期未檢驗罰單。

    環保局表示，為落實淨零碳排，機車定檢通知將自明年起全面E化無紙化。考量長輩使用習慣，環保局提供可綁定親屬手機的服務，每支手機可綁5台車，並於定檢站提供提醒貼紙供張貼於儀表板或置物箱內。

    另外，環保局也透過定檢站教育訓練、布條宣導、圖卡與垃圾車廣播等多元方式推廣E化通知系統，當車輛屆應定檢月份，環保局即透過E化簡訊準時通知車主到檢，避免因遺忘驗車時間而受罰。目前南市機車設籍數約97萬輛，已有約43萬名車主響應E化定檢通知，南市環保局籲請民眾一起響應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播