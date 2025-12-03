南市今年開出4千張罰單 環保局：機車定檢通知E化避免被罰

南市環保局加強列管逾期未定檢機車，請車主按期完成定檢，以免荷包失血。（南市環保局提供）

為提升台南市空氣品質，南市環保局加強列管逾期未定檢機車。今年迄今已開出近4千張機車逾期未檢驗罰單，請車主務必於機車發照月份前後1個月內完成定檢，並響應E化定檢通知，避免因遺忘驗車時間而受罰。

南市環保局表示，依規定，機車出廠滿5年，且未向監理機關申請報廢或暫停使用者，每年均須進行排氣檢驗。逾期未檢驗者，先處500元罰鍰並限期改善；逾應檢驗日起6個月仍未檢驗者，再處3000元罰鍰，若仍未改善，就會移請公路監理機關註銷牌照。今年迄今，南市已開出近4千張機車逾期未檢驗罰單。

環保局表示，為落實淨零碳排，機車定檢通知將自明年起全面E化無紙化。考量長輩使用習慣，環保局提供可綁定親屬手機的服務，每支手機可綁5台車，並於定檢站提供提醒貼紙供張貼於儀表板或置物箱內。

另外，環保局也透過定檢站教育訓練、布條宣導、圖卡與垃圾車廣播等多元方式推廣E化通知系統，當車輛屆應定檢月份，環保局即透過E化簡訊準時通知車主到檢，避免因遺忘驗車時間而受罰。目前南市機車設籍數約97萬輛，已有約43萬名車主響應E化定檢通知，南市環保局籲請民眾一起響應。

