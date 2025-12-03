為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    34年前被提報流氓送管訓 男請求冤獄賠償被駁回

    2025/12/03 06:46 記者鮑建信／高雄報導
    陳男34年前被提報流氓送感訓，聲請冤獄賠償，高雄高分院認定逾期，裁定駁回。（記者鮑建信攝）

    高市陳姓男子34年前，被警方提報流氓，經法院裁定交付感訓處分長達1年6月，後來檢肅流氓條例被認定違憲，他請求冤獄賠償，高等法院高雄分院認為請求權時效已過，裁定駁回。

    陳男指出，1991年5月4日，他因涉及刑案，經警方逮捕後，移送地檢署偵查，同時被提報情節重大流氓送辦。刑事部分經法院判處有期徒刑2年2月確定﹔流氓部分，也被裁定交付感訓處分，送到台東岩灣職訓總隊執行管訓。

    陳男服刑完畢後，又接著執行感訓處分，時間長達1年半，認為被一頭牛被剝二層皮。後來，檢肅流氓條例被認定違憲撤銷後，受害人可以聲請冤獄賠償。

    高雄高分院調查，按非依法律受羈押、收容、留置或執行，受害人得依法請求國家賠償，並應自停止羈押、收容、留置或執行之日起2年內，向管轄機關為之。陳男在1994年4月14日停止感訓執行，卻在2025年8月21日始聲請刑事補償，顯已逾法定2年請求期間。

    此外，另依2011年刑事補償法修正後，請求權可以延長5年，期限至2016年8月31日止，但陳仍然逾期，因此判決駁回，可抗告。

