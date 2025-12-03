強行「熊抱」女學員 登山講師挨告判刑

社區登山講師涉嫌熊抱女學員，上訴改口認罪，被高雄高分院予以緩刑。（情境照）

高市某社區魏姓登山講師，在北高雄農場幫忙之際，巧遇正要前往南橫爬山的學員A女，趁她準備沐浴，涉嫌強行「熊抱」，被高等法院高雄分院依強制強制猥褻罪判刑8月，法官並審酌他改口認罪，宣告緩刑2年。

判決書指出，被告魏男為某社區爬山基礎認知課程的講師，A女則是學員。2023年1月30日，她與同為學員的友人，前往南橫爬山，並在登山前1日晚上，借住朋友位於北高雄的農場，碰巧魏男也正在該處幫忙整理農務。

當天晚上8點多，A女前往露天泡澡區沐浴時，魏男藉故準備熱水，而跟隨她進入並說「抱一下」，被對方拒絕後，涉嫌強行以正面且雙手環抱，經A女推拒仍不放手。A女不甘受辱報警，旗山分局傳魏男到案說明，製作筆錄後，依強制猥褻罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院依強制猥褻罪，判處魏男有期徒刑8月，他不服上訴後，高雄高分院審酌他改口認錯，又賠償A女8萬元和解，刑度維持不變，但予以緩刑2年，交付保護管束，及接受法治教育2場，全案尚未定讞。

