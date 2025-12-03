為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    白牌車司機被控性侵 辯稱酒醉女「拉手摸身體」判5年

    2025/12/03 06:18 記者王捷／台南報導
    施姓白牌司機被控性侵酒醉女乘客，他辯稱回頭只為問鐵門怎麼關，結果女乘客主動邀約，台南地院勘驗監視器不採信，認定他乘機性交判刑5年。（資料照）

    施姓白牌司機被控性侵酒醉女乘客，他辯稱回頭只為問鐵門怎麼關，結果女乘客主動邀約，台南地院勘驗監視器不採信，認定他乘機性交判刑5年。（資料照）

    施姓白牌司機今年3月載酒醉女乘客返家，送女乘客上樓後，自稱不知道一樓鐵門怎關，再上樓詢問，和女乘客發生性行為，事後被指控性侵。台南地方法院調閱監視器與證詞，不採信他的說詞，依乘機性交罪判5年。

    施男到酒吧載女乘客返家，坦承與女乘客性交，卻否認犯行，並辯稱，他先扶女乘客上樓，下樓發現不知道怎麼關一樓鐵門，只好再上樓詢問，進房後，女乘客坐在床上滑手機，還要他關門、壓低音量，接著拉著他的手摸身體，與他發生性關係，事後還陪他下樓、索取電話，兩人互留聯絡方式後道別。

    酒吧店長與服務生證稱，女乘客當晚先在租屋處飲酒，再到店裡續攤，主要喝威士忌與高粱，離開前已醉到走路搖晃，顯示她酒醉情形明顯，並非施男口中意識清楚、主動邀約。

    施男在羈押訊問時曾說，他第二次上樓時看到女乘客已在床上睡覺，後來改口稱她坐在床邊滑手機、主動牽手，說詞互相衝突。另外，勘驗一樓監視器，只見施男獨自走向玻璃門，中途短暫折返樓梯間，隨後再走出門外，鐵門隨即關閉，畫面中始終沒有女乘客身影。

    女乘客隔日才報案，辯護人質疑與一般反應不符。法院則引用女乘客在庭上的證述，指出她一開始覺得丟臉，只先向同住組長傾訴，再在組長建議下轉告房東調監視器，最後才說出遭性侵過程並報警。台南地院認為，施男嚴重侵害性自主，又在審理中否認犯行，引發二度傷害，至今未賠償或和解，量處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

