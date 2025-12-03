為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    砍斷天道盟「黑狗」雙腿腳筋 2男羈押禁見

    2025/12/03 01:38 記者張文川／台北報導
    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子的20歲徐鉯翔。（記者王定傳攝）

    天道盟綽號「黑狗」的賴姓男子，前日午間在台北市中華路1處大樓停車場內，被2名年輕刀手伏擊，挑斷雙腿腳筋，傷口深可見骨。2男作案後自行報警且未離開現場，萬華分局員警據報趕到當場逮人；昨移送台北地檢署複訊後，檢方認為2人涉嫌重大、有勾串之虞，下午向台北地院聲請羈押禁見，法官訊後裁定2人皆羈押禁見。

    涉案的20歲徐鉯翔與25歲王姓同夥，昨被移送時皆身著香港藝人陳冠希的潮牌INNERSECT服飾系列「三生萬物」帽T，據悉是被逮後才換上，行凶時的血衣已由警方查扣。警方指出，徐男犯案後自行打手機報案。

    據指出，「黑狗」疑因數年前的土方生意而與天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝不合。寶勝今年10月14日因膽囊癌離世，1日上午在新北市立殯儀館出殯，眾多黑道、角頭皆前往致意。

    同日中午時段，黑狗獨自走入台北市西門町漢口街某大樓的地下停車場時，遭徐男、王男揮刀伏擊，且專門朝他下半身砍刺十多刀，挑斷黑狗的雙腿腳筋，刀傷可見骨，「黑狗」傷重倒地，行凶2男自行報案，留在現場就逮。

    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子的王姓男子。（記者王定傳攝）

