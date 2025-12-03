為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中「炸街車」高居民怨榜首 將祭出「秘寶」嚴查

    2025/12/03 06:12 記者黃旭磊／台中報導
    警方持續在大肚山區攔測噪音「炸街車」。（讀者提供）

    警方持續在大肚山區攔測噪音「炸街車」。（讀者提供）

    台中「炸街車」高居十大民怨榜首，一名西屯區運將於11月17日遭改裝車持球棒輪番痛毆，導致手骨折、頭部縫15針，警方為此宣布嚴查取締噪音改裝車，在大肚山區設置「環警監聯合稽查」站點，西南屯區立委廖偉翔，也向環境部爭取兩支噪音照相機，站點設置機動不曝光，嚴查噪音改裝車。

    西屯區寶慶街發生炸街改裝車6嫌，持球棒圍毆陳姓運將案件，引發台中烏日等分局警方重視，12月起，持續在大肚山區攔查取締噪音改裝車，依噪音管制法規定開罰3千6百元以上罰鍰，不過，警方需人力站點疲於奔命，急需在飆車熱點設置拍照利器。

    立委廖偉翔表示，向環境部爭取設置兩支噪音照相機，會同台中市環保局到兩處噪音熱點會勘，由環保局先設置移動式噪音檢測，實際量測、掌握噪音熱區，只要條件合適，就會裝設固定式噪音檢測照相機，機動查測「炸街車」擾人音爆。

    烏日警方強調，針對改裝噪音車行駛路段啟動「靜城專案」，持續與環保局針對環中路、華山路、華南路、遊園路等路段實施聯合稽查，今年以來，上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有8779件，舉發機車改裝排氣管287件，展現嚴查「炸街猴」決心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播