台中「炸街車」高居民怨榜首 將祭出「秘寶」嚴查

警方持續在大肚山區攔測噪音「炸街車」。（讀者提供）

台中「炸街車」高居十大民怨榜首，一名西屯區運將於11月17日遭改裝車持球棒輪番痛毆，導致手骨折、頭部縫15針，警方為此宣布嚴查取締噪音改裝車，在大肚山區設置「環警監聯合稽查」站點，西南屯區立委廖偉翔，也向環境部爭取兩支噪音照相機，站點設置機動不曝光，嚴查噪音改裝車。

西屯區寶慶街發生炸街改裝車6嫌，持球棒圍毆陳姓運將案件，引發台中烏日等分局警方重視，12月起，持續在大肚山區攔查取締噪音改裝車，依噪音管制法規定開罰3千6百元以上罰鍰，不過，警方需人力站點疲於奔命，急需在飆車熱點設置拍照利器。

立委廖偉翔表示，向環境部爭取設置兩支噪音照相機，會同台中市環保局到兩處噪音熱點會勘，由環保局先設置移動式噪音檢測，實際量測、掌握噪音熱區，只要條件合適，就會裝設固定式噪音檢測照相機，機動查測「炸街車」擾人音爆。

烏日警方強調，針對改裝噪音車行駛路段啟動「靜城專案」，持續與環保局針對環中路、華山路、華南路、遊園路等路段實施聯合稽查，今年以來，上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有8779件，舉發機車改裝排氣管287件，展現嚴查「炸街猴」決心。

