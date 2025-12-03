為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    警察攔查找他「釘孤枝」還罵人、噴辣椒水？ 酒駕累犯翻供被打臉

    2025/12/03 00:15 記者王捷／台南報導
    鍾姓男子酒後騎車，未戴安全帽、騎上人行道遭警攔下，酒測值達1.26毫克，事後卻翻供稱，警察找他「釘孤枝」，法院依酒駕累犯判刑10月。（示意圖，與本案無關，記者王捷攝）

    鍾姓男子酒後騎車，未戴安全帽、騎上人行道遭警攔下，酒測值達1.26毫克，事後卻翻供稱，警察找他「釘孤枝」，法院依酒駕累犯判刑10月。（示意圖，與本案無關，記者王捷攝）

    鍾姓男子今年4月在菜市場喝啤酒、威士忌後仍騎機車上路，沒戴安全帽還騎在人行道上，被警方攔查，酒測值高達1.26毫克，誆警察是攔他「釘孤枝」、還拿辣椒水噴他，但台南地方法院調出影像發現根本沒這回事，依酒駕累犯判10月徒刑。

    鍾男今年4月間某日從早上喝到下午，騎機車上路被員警攔查，一開始坦承「喝酒後騎車要回家」，也沒有否認是因為騎在人行道、又沒戴安全帽才被攔查，也在筆錄上簽名。之後卻改口辯稱，機車早已停在派出所附近，自己只是到派出所問欠薪問題，還指稱警詢內容是警察要找他釘孤枝，當時有喝酒所以「不太有印象」，甚至再加碼說警察罵人、對他用辣椒槍，試圖否認酒後騎車。

    法院調閱警方密錄影像及筆錄影像，認定員警問話態度良好，過程中雖頻遭鍾男以髒話辱罵，但員警只是依程序針對酒駕情形製作筆錄，現場先遞瓶裝水讓他漱口，再操作酒測器施測，未見警察罵人或使用辣椒槍。另從監視器畫面可見，一名未戴安全帽、衣著與被告相同的男子，當日下午騎機車自仁德區道路轉往案發路段，現場亦未查獲任何啤酒或洋酒，法院認定「停好車才喝酒」與「在旁邊喝」等說法全屬卸責之詞，無從採信。

    台南地院並調閱前案紀錄，發現鍾男曾因酒駕遭處罰，不到5年又再犯酒駕，前案酒測值0.44毫克，這次上升到1.26毫克，看來他對處罰沒警惕，且犯後還一再翻供、態度不佳，依累犯規定加重處罰10月，全案仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播