警察攔查找他「釘孤枝」還罵人、噴辣椒水？ 酒駕累犯翻供被打臉

鍾姓男子酒後騎車，未戴安全帽、騎上人行道遭警攔下，酒測值達1.26毫克，事後卻翻供稱，警察找他「釘孤枝」，法院依酒駕累犯判刑10月。

鍾姓男子今年4月在菜市場喝啤酒、威士忌後仍騎機車上路，沒戴安全帽還騎在人行道上，被警方攔查，酒測值高達1.26毫克，誆警察是攔他「釘孤枝」、還拿辣椒水噴他，但台南地方法院調出影像發現根本沒這回事，依酒駕累犯判10月徒刑。

鍾男今年4月間某日從早上喝到下午，騎機車上路被員警攔查，一開始坦承「喝酒後騎車要回家」，也沒有否認是因為騎在人行道、又沒戴安全帽才被攔查，也在筆錄上簽名。之後卻改口辯稱，機車早已停在派出所附近，自己只是到派出所問欠薪問題，還指稱警詢內容是警察要找他釘孤枝，當時有喝酒所以「不太有印象」，甚至再加碼說警察罵人、對他用辣椒槍，試圖否認酒後騎車。

法院調閱警方密錄影像及筆錄影像，認定員警問話態度良好，過程中雖頻遭鍾男以髒話辱罵，但員警只是依程序針對酒駕情形製作筆錄，現場先遞瓶裝水讓他漱口，再操作酒測器施測，未見警察罵人或使用辣椒槍。另從監視器畫面可見，一名未戴安全帽、衣著與被告相同的男子，當日下午騎機車自仁德區道路轉往案發路段，現場亦未查獲任何啤酒或洋酒，法院認定「停好車才喝酒」與「在旁邊喝」等說法全屬卸責之詞，無從採信。

台南地院並調閱前案紀錄，發現鍾男曾因酒駕遭處罰，不到5年又再犯酒駕，前案酒測值0.44毫克，這次上升到1.26毫克，看來他對處罰沒警惕，且犯後還一再翻供、態度不佳，依累犯規定加重處罰10月，全案仍可上訴。

