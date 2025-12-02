為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    史上最速救援！彰化84歲阿公鬼切撞救護車 醫院、消防隊就在面前

    2025/12/02 22:16 記者陳冠備／彰化報導
    陳姓老翁（紅圈處）突然從外側車道橫切兩個車道左轉，與一輛直行的民間救護車發生碰撞。（民眾提供）

    陳姓老翁（紅圈處）突然從外側車道橫切兩個車道左轉，與一輛直行的民間救護車發生碰撞。（民眾提供）

    彰化縣埔心鄉84歲陳姓阿公，昨（1日）上午騎機車行經中正路時，突然從外側車道橫切兩個車道左轉，與一輛直行的民間救護車發生碰撞，造成阿公手腳擦挫傷、左腳骨折，幸好車禍地點就在埔心消防分隊與彰化醫院大門前，警消火速衝出，從救援到送醫全程不到10分鐘，堪稱「史上最速」車禍救援。

    警方調查，事故發生於1日上午9時58分。陳姓老翁當時沿中正路西往東騎乘，疑未依規定兩段式左轉，直接跨線欲左轉，而廖姓男子駕駛的救護車則載著病患準備送醫，兩車在路口閃避不及，迎面碰撞，機車車頭全毀、救護車保險桿掉落，撞擊聲響大到附近埔心消防分隊都聽

    幸好事故地點就在消防隊與彰化醫院門口前，消防隊員聽到聲響立刻「衝出門」，不到一分鐘就抵達現場，立即為老翁清洗傷口、包紮止血、骨折固定，並迅速送往部立彰化醫院，從救援到送抵急診，全程不到10分鐘。

    警方調查，事故發生時救護車上雖載有病患，但並未受傷，後續已由其他車輛接替送醫。雙方酒測值均為零，詳細肇事責任仍待釐清。

    車禍地點就在就在埔心消防分隊門前（箭頭處）。（民眾提供）

    車禍地點就在就在埔心消防分隊門前（箭頭處）。（民眾提供）

    84歲阿公鬼切撞救護車，幸好醫院、消防隊就在隔壁。（民眾提供）

    84歲阿公鬼切撞救護車，幸好醫院、消防隊就在隔壁。（民眾提供）

    圖
    圖
