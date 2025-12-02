再接再厲！12/2 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

12月2日開獎的第114000291期今彩539頭獎摃龜；第114000110期大樂透頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

第114000110期大樂透中獎號碼「14、20、32、35、42、48，特別號：28」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得5萬2343元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬5727元；伍獎共1641注中獎，每注可得2000元；陸獎共2477注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4582中獎，每注可得400元；普獎共3萬1815注中獎，每注可得400元。

第114000110期49樂合彩中獎號碼為「14、20、32、35、42、48」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共71注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2417注中獎，每注可得1250元。

第114000291期今彩539中獎號碼為「02、05、08、13、29」。頭獎摃龜；貳獎共236注中獎，每注可得2萬元；參獎共7676注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8972注中獎，每注可得50元。

第114000291期39樂合彩中獎號碼為「02、05、08、13、29」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共326注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬203注中獎，每注可得1125元。

第114000291期3星彩中獎號碼為「849」。壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第114000291期4星彩中獎號碼為「4752」。壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

