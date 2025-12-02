審理期還犯案！男當「雲端農夫」雇人種大麻 另闢毒農場判6年

楊男為躲避查緝，找來王男另闢大麻農場，現場利用高瓦照明燈照明，控制穩定成長。（示意圖，資料照）

彰化地檢署偵辦大麻案，發現45歲楊姓男子於2023年間，涉嫌在台中種植大麻被捕，但他不知警惕，利用審理期間雇用王姓男子，在彰化成立新的大麻農場，為躲避警察查緝，還透過「每日直播」方式觀察大麻生長狀況，並以「遠端遙控」指導王男種植，經檢警獲報追查，查獲大麻植株84株、大麻菸草淨重686.3公克及高瓦照明燈等設備，初估市價約1100萬元。彰化地院審結，依製造二級毒品罪，判處楊男有期徒刑6年，王男5年2月。

判決書指出，楊男曾於2023年4月間，在台中市住所栽種大麻，並製成二級毒品乾燥大麻花，去年2月遭台中地檢署起訴，目前仍在台中地方法院審理中，然而，楊男竟在案件審理期間另起爐灶，且避免再次遭查獲，雇用43歲低收入戶王男，在其彰化租屋處另設大麻農場。

判決書指出，雙方約定，所種植的大麻成品全歸楊男所有，楊男則按月支付王男3萬元報酬，並負擔每月1萬6000元的租金。2024年5、6月，楊男透過綽號「阿南」男子取得3顆大麻種子，並從蝦皮網站購得高瓦照明燈及相關種植工具設備。

初期由楊男親自栽種，傳授種植技術，後來由王男開始獨立管理種植，負責每日回報大麻生長狀況，並開直播讓楊男遠端觀察植株生長狀況，楊男宛如當起「雲端農夫」，每日遠端指揮王男澆水、施肥及調整分株繁殖、甚至控制環境溫濕度、調整燈照、檢視土壤酸鹼度、調製肥料等，短短半年就培育出超過80株以上大麻植株。

去年12月26日彰化地檢署指揮調查員，搜索彰化大麻農場與楊男的台中市住處，拘提二人並查扣84株大麻植株、686.3公克乾燥大麻花與種植工具，以乾燥大麻或大麻花每公克約2000元估計，這批大麻如烘乾植株，重量可能超過5.7公斤，換算市價約1145萬元。

彰化地院審理，認為楊、王兩人均犯《毒品危害防制條例》第4條第2項之製造第二級毒品罪。法官審酌，大麻對人體身心健康危害甚鉅，且楊男於前案審理中再犯本案，顯示其悔意不足，依法加重其刑，判處有期徒刑6年，王男則判處有期徒刑5年2月。扣案的大麻成品及相關栽種工具均依法沒收銷燬或沒收，王男犯罪所得27萬6000元亦宣告沒收。

楊男當起「雲端農夫」每日遠端指揮王男，對大麻進行澆水、施肥，甚至控制環境溫濕度、調整燈照等。（示意圖，資料照）

王男租屋處種植的大麻，部分已採收乾燥加工中。（示意圖，資料照）

