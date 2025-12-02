為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    以太子集團案為鑑！北市強化預警機制 研議和中央建立協作管道

    2025/12/02 19:57 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安（左）與警察局局長李西河（右）答詢。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安（左）與警察局局長李西河（右）答詢。（記者張嘉明攝）

    太子集團因跨國詐騙洗錢被美國和英國制裁，台北市議員耿葳今天在市政總質詢質疑，台灣上月初才發動搜索，痛批政府無積極作為阻絕龐大資金流動，讓詐團在台北落地生根。針對太子集團案例，市警局刑警大隊表示，已召開跨局處會議，研議事前預警與資料保存，加強預警和通報聯防機制，同時研議與中央建立地方協作管道，縮短反應時間。

    耿葳說，太子集團2016年起陸續在台設立空殼公司，假公司之名行詐騙洗錢之實，有12家公司設立在台北市，資本額最高的3家都在大安區，最高達1億5000萬元，其他空殼公司資本額均為10萬元，卻大量購置豪宅、豪車及車位，檢調扣押物價值45億餘元，市警局在這次查辦跨國洗錢詐騙案的角色定位是什麼？

    市警局表示，市府上月舉行跨局處會議，針對太子集團案例研議事前預警與資料保存，以供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。目前由警察局擔任統籌單位，研擬跨境洗錢高風險態樣指標，就公司商業登記、不動產持有、員工投保、營運等情形盤點，辨識高風險公司集團，列為加強預警及通報聯防對象。

    此外，市警局指出，同時研議與中央建立地方協作管道，如中央於監理或洗錢防制作業中發現涉及台北市的異常個案，將即時通知查證，台北市並就預警名單及異常態樣主動回饋中央，雙向協同處理個案和更新資料，縮短反應時間。偵查部分則由台北地檢署指揮，持續掌握跨國制裁情資，依查扣的帳戶資料、電磁紀錄及相關文書，持續向上追查資金來源及在逃共犯。

    台北市議員耿葳。（記者張嘉明攝）

    台北市議員耿葳。（記者張嘉明攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播