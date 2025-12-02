為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    2失聯移工無照幫同鄉打玻尿酸、割雙眼皮 一審分判10月、9月

    2025/12/02 19:43 記者陳建志／台中報導
    移民署台中專勤隊今年3月查獲越南籍陳姓女子在其美容工作室，非法替人從事醫美工作。（移民署台中專勤隊提供）

    移民署台中專勤隊今年3月查獲越南籍陳姓女子在其美容工作室，非法替人從事醫美工作。（移民署台中專勤隊提供）

    移民署台中專勤隊今年3月，查獲越南籍陳姓女子在其美容工作室，非法替人注射玻尿酸、割雙眼皮、切割陰唇、豐唇等醫美工作，並雇用失聯的越南籍武氏定、印尼籍燕蒂當助手、協助宣傳，台中地院審理時兩人坦承犯行，依非法執行醫療業務罪，分別判處10月、9月徒刑，並將在執行完畢後驅逐出境。

    移民署台中專勤隊接獲線報，今年3月16日會同內政部警政署刑事警察局智慧財產權大隊、台中市政府衛生局，前往陳女的美容工作室，當場查獲陳女和越南籍武氏定、印尼籍燕蒂3人，都未取得合法醫師資格，竟分工執行醫療業務，並查扣碳酸氫鈉注射液16瓶、注射針筒23支、腎上腺素注射液7瓶、陰道塞劑4盒、手術刀片196片、盒裝肉毒桿菌8盒、瓶裝膠原蛋白3瓶及縫合線154條、黛娜蜜私皇后雷射系統醫療儀器2台等證物。

    檢警發現，陳姓越南籍女子（另案偵辦）和越南籍失聯移工武氏定、印尼籍失聯移工燕蒂，從2022年9月起，在美容店內，非法執行醫療業務，幫越南、印尼籍客人注射玻尿酸針劑、注射肉毒桿菌針劑、注射麻醉針劑、割雙眼皮、切割陰唇、豐唇、鼻樑埋線，及以雷射儀器施做除毛等醫療業務。

    檢警查出，武氏定在美容院擔任陳姓女子的助手、學徒，燕蒂則負責透過社群軟體抖音張貼廣告、招攬客戶，並擔任店內翻譯人員，還放上自己醫美後前後對照圖，並在現場協助手術前後的衛教說明、交付藥物與指導服藥等工作。

    台中地院審理發現，3人至少幫4名越南、印尼籍人士割雙眼皮、鼻樑埋線、縮鼻翼，依觸犯非法執行醫療業務罪，分別判處武氏定、燕蒂有期徒刑10月、9月，並沒收犯罪所得16萬、72萬元，執行完畢將驅逐出境。

    印尼籍失聯移工燕蒂，非法協助從事醫美工作，還以自己前後對比照片當廣告，一審判決9月徒刑。（移民署台中專勤隊提供）

    印尼籍失聯移工燕蒂，非法協助從事醫美工作，還以自己前後對比照片當廣告，一審判決9月徒刑。（移民署台中專勤隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播