2失聯移工無照幫同鄉打玻尿酸、割雙眼皮 一審分判10月、9月

移民署台中專勤隊今年3月查獲越南籍陳姓女子在其美容工作室，非法替人從事醫美工作。（移民署台中專勤隊提供）

移民署台中專勤隊今年3月，查獲越南籍陳姓女子在其美容工作室，非法替人注射玻尿酸、割雙眼皮、切割陰唇、豐唇等醫美工作，並雇用失聯的越南籍武氏定、印尼籍燕蒂當助手、協助宣傳，台中地院審理時兩人坦承犯行，依非法執行醫療業務罪，分別判處10月、9月徒刑，並將在執行完畢後驅逐出境。

移民署台中專勤隊接獲線報，今年3月16日會同內政部警政署刑事警察局智慧財產權大隊、台中市政府衛生局，前往陳女的美容工作室，當場查獲陳女和越南籍武氏定、印尼籍燕蒂3人，都未取得合法醫師資格，竟分工執行醫療業務，並查扣碳酸氫鈉注射液16瓶、注射針筒23支、腎上腺素注射液7瓶、陰道塞劑4盒、手術刀片196片、盒裝肉毒桿菌8盒、瓶裝膠原蛋白3瓶及縫合線154條、黛娜蜜私皇后雷射系統醫療儀器2台等證物。

請繼續往下閱讀...

檢警發現，陳姓越南籍女子（另案偵辦）和越南籍失聯移工武氏定、印尼籍失聯移工燕蒂，從2022年9月起，在美容店內，非法執行醫療業務，幫越南、印尼籍客人注射玻尿酸針劑、注射肉毒桿菌針劑、注射麻醉針劑、割雙眼皮、切割陰唇、豐唇、鼻樑埋線，及以雷射儀器施做除毛等醫療業務。

檢警查出，武氏定在美容院擔任陳姓女子的助手、學徒，燕蒂則負責透過社群軟體抖音張貼廣告、招攬客戶，並擔任店內翻譯人員，還放上自己醫美後前後對照圖，並在現場協助手術前後的衛教說明、交付藥物與指導服藥等工作。

台中地院審理發現，3人至少幫4名越南、印尼籍人士割雙眼皮、鼻樑埋線、縮鼻翼，依觸犯非法執行醫療業務罪，分別判處武氏定、燕蒂有期徒刑10月、9月，並沒收犯罪所得16萬、72萬元，執行完畢將驅逐出境。

印尼籍失聯移工燕蒂，非法協助從事醫美工作，還以自己前後對比照片當廣告，一審判決9月徒刑。（移民署台中專勤隊提供）

