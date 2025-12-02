呂國昭叛亂罪已槍決 親人聲請再審求除罪

高等法院。（資料照）

男子呂國昭因叛亂罪遭判死刑，民國44年已槍決，弟弟呂敏達及姪子呂明崇今天說，呂國昭是政治受難者，沒顛覆政府意圖，請求開啟再審並除罪。法官諭知須提出新證據，全案候辦。

呂國昭的姪子呂明崇庭後受訪表示，本件緣起事件為台中武裝部隊的施部生吸收呂國昭等人，他們買槍搶劫合作社，原本要暗殺某人，卻殺錯人，誤殺男老師畢克鈞。呂國昭後來遭逮捕。

呂明崇說，台灣省保安司令部民國44年認定呂國昭「意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行」判處死刑，並執行槍決。這是因政治力介入而改判死刑，呂國昭為政治受難者，國家人權記憶庫都可以查到資料。

呂明崇提及，現在向台灣高等法院聲請再審，是為了替呂國昭除罪，讓家屬獲得平反及應有的補償金，因為呂國昭並沒有顛覆政府的意思，不該有這項罪名，如果搶劫合作社及殺人部分為事實則可依比例扣補償金。另案呂敏遜（呂國昭胞弟）有獲平反並獲補償。

呂明崇在庭上表示，今年向法務部申請平復，確認呂國昭為司法不法受難者，但遭到駁回；後續救濟轉向台灣高等法院台中分院聲請再審，台中分院審酌台灣省保安司令部當時位在台北市中正區，並無管轄權而裁定駁回。為此，他們改向台灣高等法院聲請再審，並在今天出庭。

呂明崇庭上說，以學者林傳凱追蹤訪談白色恐怖等紀錄並提供給國家檔案局等資料，本件台灣省保安司令部判決書，違反憲法公平審判原則，呂國昭的自白是遭疲勞訊問及強迫取供，相關程序已違法。

法官庭末諭知，依據刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，聲請再審要去推翻原本有罪的確定判決，應提供發現的新事實或新證據，本件目前資料不足，要求呂明崇在31日前，遞交書面說明，定明年1月6日再開庭。（編輯：張銘坤）1141202

