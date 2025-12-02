轉贈32元電鍋也判貪污？微罪不舉難落實 檢直言心軟不起訴怕害慘自己

電鍋轉贈拾荒老婦被依貪污罪判刑3月，判判決理由曝光後，法界認為，法務部應重新正視刑事訴訟法中「微罪不舉」，除可避免浪費司法資源，也能讓檢察官偵辦金額低、社會危害小的案件時，放心選擇不起訴，避免遭人誤認有心縱放。（資料照）

北市黃姓清潔隊員好心將價值32元的電鍋轉贈拾荒老婦，士林地方法院今依貪污罪判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，掀起法界熱議。不具名的檢察官直言，實務上有兩難，法律雖有「微罪不舉」的裁量空間，但為避免社會產生公務員可隨意挪用的錯誤訊號，且擔心遭外界指責縱放，「保險起見」仍依法起訴，並委婉建議法務部重新正視此原則，讓檢察官能放心選擇不起訴，亦可節省司法資源。

黃男獲減刑4大關鍵理由包括，自首、全數繳回、行為輕微且價值甚低。不過法官認為，雖黃男行為與犯罪類型相比屬輕微，未造成重大損害，但因其身為公務員，利用職務侵占資源回收物，損害公務廉潔，仍須給予一定刑事制裁，故未再依該條減免，仍依貪污治罪條例中「侵占職務上持有之非公用私有財物」論罪。

判決理由曝光後，法界認為，法務部應重新正視刑事訴訟法中「微罪不舉」，除可避免浪費司法資源，也能讓檢察官偵辦金額低、社會危害小的案件時，放心選擇不起訴，避免遭人誤認有心縱放。

不具名的檢察官對此低調表示，即便案件涉及金額微小，但站在檢方的立場，難以完全忽視。貪污治罪條例原則上是針對公務員圖利行為設計，任何轉贈或挪用行為，都必須審慎評估其法律性與社會影響。

該檢察官指出，實務上確實面臨兩難，一方面，檢察官必須依法條追究違法行為，避免社會產生「公務員可隨意挪用」的錯誤訊號；另一方面，若案件金額極小、且沒有明顯損害公共利益，過度追訴可能造成司法資源浪費，甚至被社會批評「法重情輕」。

他進一步說明，刑事訴訟法中的「微罪不舉」原則，確實授權檢察官對金額低、社會危害小的案件，可選擇不起訴，以節省國家資源。但在實務操作上，部分檢察官仍擔心外界指責縱放，導致即便是小額案件，也往往依規起訴。他直言：「最怕一時心軟，結果把自己害慘，所以保險起見，還是會依法起訴。」

換言之，法律雖有裁量空間，但檢方立場上為維護公務員廉潔與社會信任，即使是價值微小的物品，也需經過審慎評估，確保行為與法規相符，避免發生「錯誤示範」。

