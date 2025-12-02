中油三接遭檢舉浮報工程費 檢廉調11路搜索約談世曦前董事長

中油三接遭檢舉浮報工程費，台北地檢署今指揮法務部廉政署、調查局北機站，兵分11路，搜索中油公司、台灣世曦工程顧問公司等，約談民進黨前立委、世曦公司前董事長施義芳等13人。（資料照）

中油第3座液化天然氣接收站（三接）第二階段，日前被爆工程涉浮報工程經費逾百億元；台北地檢署今指揮法務部廉政署、調查局北機站，兵分11路，搜索中油公司、台灣世曦工程顧問公司等，約談民進黨前立委、世曦公司前董事長施義芳等13人。

據了解，被爆有爭議的主要是「觀塘接收站外推方案之外廓防坡堤新建工程（外推防坡堤工程），該工程2022年4月辦理第1次公告招標，採最有利標決標，預算金額253億餘元，第1次因投標廠商2家未達3家流標。

中油於6月辦理第2次公告招標，決標方式及預算金額同第1次招標，得標廠商為皇昌營造股份有限公司及泛亞工程建設股份有限公司共同投標團隊，決標金額253億元；未得標廠商為東丕營造公司及馬來西亞商金務大工程公司共同投標團隊，投標金額為252億餘元。

鏡週刊日前爆料稱取得檢舉案關鍵錄音檔，內容爆料中油高層曾親自向廠商明示報價太低，還豪氣強調「中油不缺錢」，讓最早規劃僅94億元的第二期外推防波堤工程，經業主方中油至少4度加價，一路灌水至253億元。

報導出爐後，中油曾表示，觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程採購作業程序中，是委託「台灣世曦工程顧問公司」辦理相關設計、預算編列與招標文件製作。台灣世曦公司依預算編列原則及基準辦理該工程案預算編列概估，期間曾向3家業者訪價並進行公開閱覽程序後，始由中油公司審查概估預算合理，並據以編列招標預算金額，並無原編百億元爆增為253億元情事。

北檢日前也接獲匿名檢舉信函，立即指揮廉政署及北機站共同偵辦，經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證，為保全證據，今日發動搜索，全案朝違反政府採購法等罪嫌偵辦。

